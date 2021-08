Weil die Stadt-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Schwellenwert von 35 überschritten hat, gelten in Zweibrücken erneut verschärfte Corona-Richtlinien. Das berichtet Stadt-Pressesprecher Jens John. Betroffen sind die Bereiche Veranstaltungen und Schulen. Für nicht-private Veranstaltungen gilt eine Personen-Obergrenze von maximal 350 Menschen im Innenraum, im Außenbereich sind 500 Personen erlaubt. Mehr Veranstaltungsteilnehmer sind nicht gestattet. In den Schulen gilt ab heute eine Maskenpflicht am Platz und während des Unterrichts, davon betroffen sind auch die Sommerschulen. Wenn die Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Inzidenzwert 35 unterschreitet, so John, würden die getroffenen Richtlinien zum übernächsten Tag wieder außer Kraft gesetzt. Das Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz meldete gestern 18 Corona-Neuinfektionen. Sowohl Pirmasens als auch Zweibrücken melden je acht neue Infektionen, im Landkreis kommen zwei neue hinzu. Die Inzidenz steigt in Zweibrücken erneut, sie liegt aktuell bei 61,4. In Pirmasens beträgt die Inzidenz 32,2, im Landkreis 12,5. Die Inzidenz gibt an, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. Insgesamt haben sich seit Auftreten des Virus im Frühjahr 2020 5018 Menschen mit dem Virus infiziert, 148 von ihnen sind verstorben. Das Gesundheitsamt appelliert, zum Schutz aller sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Das geht etwa ohne Anmeldung am Impfbus, der am kommenden Montag zwischen 8 und 12 Uhr am Contwiger Wasgau-Markt hält, nachmittags zwischen 14 und 18 Uhr am Zweibrücker Penny-Markt.