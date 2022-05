Ein virtuoser Geiger gründet das größte Musikfestival Lateinamerikas, nimmt 25 CDs auf und geht weltweit auf Tournee. Auf einmal reizt ihn das Ganze nicht mehr. Weshalb er Medizin studiert und sich als Hausarzt in Homburg niederlässt. Michael Jelden hat genau das getan. Thomas Füßler fragte ihn nach den Gründen.

Auf Ihrer Homepage stehen Videos mit Interviews, da sagten Sie, dass Musik in ihrem Leben das Wichtigste ist. Jetzt sind sie Hausarzt in Homburg. Was ist passiert?

Das ist so eine Sache des Moments. Es gibt ja so einen Verhaltensmainstream. Ich gehe in die Schule. Dann mach ich eine Berufsausbildung. Dann habe ich einen Beruf, dann folgt die Rente - und es geht ab in die Kiste. Das halte ich nicht für zwingend. Es gibt Phasen im Leben, in denen manche Sachen wichtig sind, und vieles ist dann irgendwann auch mal gut. Bei mir war es halt mit der Musik irgendwann mal gut. Hinterher ist mir sogar klar, dass mir die Musik nie genug war. Ich habe mit 15 angefangen, Musik zu studieren, mit 19 Sprachwissenschaften. Dann habe ich das Opern-Festival in Manaus in Brasilien gegründet. Wenn mir die Musik gereicht hätte, dann hätte ich das alles ja nie gemacht. Jetzt, als Arzt, habe ich das, was mich wirklich erfüllt.

Warum?

In der Musik gibt es keine objektiven Kriterien für das Können. Schauen Sie, warum spielt das Konzert jetzt der A und nicht der B? Zum Beispiel weil der Manager des A mit der Frau des Dirigenten gut kann. Die Unterschiede in den Qualitäten der einzelnen Musiker, die kann nur ein Musiker selbst feststellen. Die Hörer können die Unterschiede nicht hören, weil der andere eben nicht spielt. Ich fand das immer unangenehm, mich da positionieren zu müssen. Irgendwann stand ich auf der Bühne und dachte: Mensch, da sitzen Leute, die gehen morgen in einen Beruf zurück, der eine soziale Funktion hat. Die sind vielleicht Lehrer, Rechtsanwälte, Steuerberater, Ärzte, Pfarrer, weiß der Fuchs was. Und ich schlafe morgen aus. Was ändert sich, wenn ich nicht spiele? Gar nichts. Dann spielt jemand anderes. Mir hat das „für die Gesellschaft was machen“ gefehlt. Viele Musikerkollegen finden sich unheimlich bedeutend. Weil sie fiedeln und andere nicht. Das geht mir völlig ab. Ich fand mich nie bedeutend als Künstler. Ich habe ein großes Repertoire. Im Gegensatz zu vielen meiner Kollegen habe ich nicht immer das Gleiche gespielt. Aber trotzdem hat man die Runde durch die Welt irgendwann mal gemacht. Dann wiederholt sich alles immer wieder. Irgendwann war es gut.

Wann war es denn genug?

Deutlich früher, als ich dann wirklich aufgehört habe. Zum ersten Mal 2001 oder 2002. Da bin ich nach Luxemburg gezogen und habe in einer großen Computerlinguistik-Firma gearbeitet. Weil ich viele Sprachen kann, weil ich programmieren kann. Drei Jahre habe ich da gearbeitet und weiter nebenher Konzerte gespielt. Die Firma hat in Luxemburg die Zelte abgebrochen, ich hätte mit ihr nach Paris gekonnt. Das wollte ich nicht. Dann dachte ich: Computerlinguistik und programmieren, das können auch andere. Aber so Geige spielen, wie ich, das kann nur ich. Ich bin zurück in die Musik, habe noch mal sechs, sieben CDs gemacht und viele Tourneen. Ins Ausland, nach China. Dann war es endgültig gut und ich habe Medizin studiert.

Kannten die Kommilitonen Ihre Vorgeschichte? Sie waren ja fast 20 Jahre älter als der Rest?

Ja, das war lustig. Mit denen habe ich mich gut verstanden. Ich habe ihnen nie etwas von mir erzählt. Aber nach kurzer Zeit wussten alle alles über mich. Aus dem Internet. Mit den Wenigsten habe ich darüber gesprochen. Die fanden das cool. Irgendwie war ich der Semester-Papa.

Wo haben Sie denn Medizin studiert?

Na hier. In der Welthauptstadt der Medizin. Deswegen bin ich auch hier in meiner Praxis. Einmal Homburg, immer Homburg.

Wieso ausgerechnet Homburg?

Damals war ich in erster Ehe verheiratet mit einer Französin. Ich habe über der Grenze gewohnt, in Richtung Metz. Homburg lag für das Studium am nächsten. Ich hatte zwei kleine Kinder, deshalb habe ich – es gab diese Zentrale Vergabestelle für Studienplätze – da den Platz bekommen. Ich finde es hier einfach schöner als woanders und will nicht mehr weg.

Warum?

Die Leute hier haben so eine wahnsinnige Offenheit. Geht man in Stuttgart in den Edeka und macht eine nette, kleine Bemerkung zu einer Kassiererin, wird die mich blöd angucken – wenn überhaupt. Hier ist jeder zu jedem nett. Hier ist ein ehemaliges Minengebiet, wo immer Hände gebraucht wurden. Egal von wo. Aus Belgien, Spanien oder Tschechien. Da ist so eine Willkommenskultur im Saarland, die sich damals gebildet hat. Jeder ist willkommen, weil wir jeden brauchen. Das ist tief in der Seele des Saarländers drin. Ich kenne viele von außerhalb, die sich hier wohlfühlen.

Und die Musik? Spielen Sie noch zu Hause oder liegt die Geige unbeachtet in der Ecke?

Konzerte schon, sonst aber null. Wegen Corona natürlich nicht. Aber davor, jedes Jahr fünf, sechs Konzertchen. Bloß nicht in der Gegend. Das sind meistens größere Sachen, die entsprechend weiter weg sind. Mal in Prag, mal in Sachsen, mal in München. Wenn ich mal gefragt werde. Mein Agent macht natürlich nichts mehr. Wenn ich mal spiele, macht es mir natürlich Spaß. Aber nach dem Konzert denke ich: Wie gut, dass ich morgen nicht mehr spielen muss. Teilweise spiele ich mit Orchester, teilweise spiele mit Klavier. Mit Klavier spiele ich lieber, weil ich da freier bin. Da kann ich das Repertoire einfach so mal ändern. Ich bin jemand, der das gleiche Stück nicht jedes Mal gleich spielt. Wenn man den Pianisten gut kennt und wenn man eingespielt ist, kann man das heute mal andersmachen. Das macht mir sehr viel Spaß, und das macht den Pianisten auch sehr viel Spaß. Mit Orchester geht das nicht. Die meisten Dirigenten, die ich kennengelernt habe, waren einfach unglaublich grottenschlechte Begleiter. Die haben sich dahingestellt und haben gefuchtelt. Und ich musste das Orchester praktisch begleiten.

Und zu Hause? Spielen Sie da?

Ganz selten. Also meine Nachbarin ist sehr unglücklich darüber. Aber jetzt gerade geht es echt schlecht, mit den Kindern. Ich habe zwei ganz Kleine. Die sind acht Monate und zwei Jahre alt. Dann habe ich ein mittleres Beutekind, der ist acht. Das ist aus der ersten Ehe meiner Frau. Dann habe ich meine Großen aus erster Ehe. Da wohnt der Große bei mir und die Kleinere, die ist 14, die wohnt bei ihrer Mutter in Straßburg. Die Großen kennen das natürlich, mit mir als Geiger. Die beiden Kleinen würden eher erschrecken. Weil so eine Geige, wie die, die ich habe, das ist ein wirklich gutes Instrument, das ist für Kinder laut. Das ist echt laut. Und ich bin ja auch kein Kinderlieder-Onkel. Dann spiele ich auf der Geige was Richtiges und dann fängt meine Tochter an zu weinen.

Sie bleiben Arzt?

Der Mann bleibt Arzt. Bis an sein Lebensende.

Zur Person

Michael Jelden wurde 1971 in Stuttgart als Sohn des Konzertsängers Georg Jelden geboren. Er studierte bei Ricardo Odnoposoff und Valerij Klimov Geige. 1985, mit 14 Jahren, debütiert er bei einem Konzert in Nürnberg und tritt danach mit großem Erfolg als Solist in über 25 Ländern auf. Jelden gilt als Entdecker eines bis damals unbekannten Adagios von Nicoló Paganini, das ursprünglich zu dessen zweiten Violinkonzert „La Campanella“ gehörte. Die Werke Paganinis prägen Jeldens musikalisches Leben. Jeldens Ausgabe der ebenfalls von ihm wiederentdeckten Solosonate von Paganini erscheint bei der Edition Peters.

In den Medien wurde viel über Michael Jelden berichtet. Die großen Kulturmagazine in Funk, Fernsehen und Print widmen ihm Porträts, sogar die „Vogue“. 1996 gründete er als 19-Jähriger das größte Musikfestival Lateinamerikas: das Opernfestival im Teatro Amazonas in Manaus (BRA), das er bis 1998 leitete. Als versierter Komponist und Bearbeiter schreibt er nicht nur für den eigenen Gebrauch, sondern auch für verschiedene Orchester und als musikalischer Leiter für Sendungen des ZDF.

Jelden hat Medizin und Sprachwissenschaften studiert. Er spricht acht Sprachen fließend und ist Verfasser mehrerer sprachwissenschaftlicher Bücher, darunter einem Wörterbuch Georgisch-Deutsch.

Auf seinen CDs finden sich Werke von Bach und Brahms, Paganini, Khachaturian und Gypsy Jazz. Wenn er auftritt, spielt er ein Instrument von Jean-Baptiste Vuillaume von 1827. Das tut er aber nur selten und fern unserer Region.