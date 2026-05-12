Der Mainzer Schauspieler Tino Leo gastiert am Sonntag, 17. Mai, im Zweibrücker Herzogsaal. Wie er da Geschichte erlebbar macht, hat er Christian Hanelt verraten.

Im Zentrum Ihres Programms „Einigkeit und Recht und Freiheit“ steht die Revolution von 1848/49. Was reizt Sie an diesem Thema gerade aus heutiger Sicht besonders und welche zentrale Fragestellungen beschäftigt Sie dabei auf der Bühne?

Also ich finde, das Thema hat ganz viel mit uns zu tun. Man sagt ja nicht umsonst, die Paulskirchenverfassung ist die Großmutter unseres Grundgesetzes, und tatsächlich ist es ja so, dass Artikel und Sätze daraus zum Teil eins zu eins von den Väter und Müttern des Grundgesetzes übernommen wurden. Das ist beeindruckend. Und ich finde es wichtig, dass man erzählt, wo unsere Werte, unsere Demokratie herkommen, und dass Leute ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, geflüchtet sind, gestorben sind, damit wir heute so leben können wie wir leben. Wenn man das alles weiß, kann man das, was wir heute haben, viel mehr wertschätzen. Ich habe das Stück ja schon über 200 Mal für zusammen über 100.000 Menschen gespielt und die Rückmeldung ist immer sehr positiv. Besucher werden animiert, sich zu engagieren, ob in einer Partei, oder indem sie auf eine Demo gehen oder im Alltag ein bisschen aufpassen, dass unsere Werte verteidigt werden. Und ich fest davon überzeugt, dass es sich lohnt, unsere Demokratie zu verteidigen.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen?

Dieses Stück ist, wie all meine anderen Stücke auch, ein Auftragswerk. Angefangen hat das alles irgendwann 2011. Damals wurde ich von insgesamt fünf Institutionen gefragt, ob ich Lust hätte, ein Ein-Personen-Stück zu schreiben. Bis dato wusste ich gar nicht, ob ich das überhaupt kann. Aber es hat mich irgendwie interessiert, und so habe ich das dann auch gemacht. Aktuell schreibe ich gerade mein 14. Stück. Es geht um den Holocaust. Und für nächstes Jahr liegen auch schon wieder zwei in der Pipeline. Was ich mache, ich nenne es Histotainment, ist einfach ein etwas anderer, ein lebendiger, ein emotionaler Zugang zur Demokratiegeschichte. Und Emotionen funktionieren bei Jung und Alt. Es ist eben kein Vortrag, sondern erlebte Geschichte, weshalb diese Förderer auch bei anderen Stücken mein Histotainment für sich entdeckt haben.

Ihre Arbeit beruht dabei komplett auf wissenschaftlichen Erkenntnissen?

Ja. All das, was ich schreibe, müssen Wissenschaftler auf den Weg bringen. Ein großer Teil meiner Arbeit ist dann die Recherche, also mit Leuten reden, Bücher lesen, Dokumentationen anschauen und immer wieder im Austausch mit anderen sein – in diesem Fall auch mit meinen Auftraggebern, wie der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz oder auch der hessischen Landesregierung. So mache ich aus Papier Situationen und Emotionen – ich vermenschliche also den Stoff. Und das funktioniert, weil man sich als Zuschauer immer wieder in den Szenen sehen und identifizieren kann. Weil Hoffen, Lieben und Verzweiflung Gefühle sind, die wir alle kennen, wodurch das Stück nicht mehr abstrakt, sondern sehr greifbar wird.

Verbinden Sie in Ihrer Inszenierung die große nationale Geschichte mit lokalen Schauplätzen wie Zweibrücken, im 19. Jahrhundert eine Wiege der Demokratie und Pressefreiheit?

Es ist ja ein bundesweites Thema, deshalb spielt Zweibrücken keine besondere Rolle in meinem Stück. Das wäre auch unmöglich. Ich habe über 200 Aufführungen gespielt, da kann ich nicht auf jede Stadt Bezug nehmen. Mein Protagonist in der Geschichte ist Johann Adam von Itzstein, ein Mainzer. Er, wie auch die übrigen Personen in meinem Stück sind Menschen, die stellvertretend für andere stehen. Wenn also Aufstände waren, dann waren die nicht nur in Berlin. Und diesen Transfer, dass das überall war, kriegt das Publikum gut hin. Oft werden meine Aufführungen auch noch begleitet von Historikern oder Politikwissenschaftlern vor Ort. So gibt es ja auch in Zweibrücken noch ein Nachgespräch mit zwei Professoren und Schülern, die dann sicherlich aus ihrer Sicht erzählen und vielleicht auch den regionalen Bezug herstellen. Aber ich selbst kann in einem Stück, das letztlich allgemeingültig ist, nicht konkret auf die entsprechenden Kommunen eingehen.

Wer war Johann Adam von Itzstein?

Er ist weithin unbekannt. Ich habe mich für ihn entschieden, weil er mittendrin im Geschehen war und eine vermittelnde Rolle eingenommen hatte. Er war Liberaler, der strategisch vorgehen und die Fürsten mit ins Boot holen wollte. Er war auch für eine konstitutionelle Monarchie. So war Itzstein von allen Seiten geachtet, sowohl von den Fürsten als auch von den einfachen Bauern.

Welche Bedeutung hatte die Grenzlage der Pfalz für den Verlauf der Revolution?

Die Pfalz war ja schon immer sehr offen. Das hat natürlich auch mit der Nähe zu Frankreich zu tun. Das heißt, die Gedanken von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit sind dort eher übergeschwappt als anderswo. Deswegen gab es ja auch 1832 das Hambacher Fest, das im Stück auch erwähnt wird. Es gibt da so eine Art Kontinuität von der französischen Revolution, über die Burschenschaften, das Hambacher Fest bis zur Revolution 1848/49. Und da waren die Pfälzer aufgrund der Nähe zu Frankreich immer offener als zum Beispiel die Preußen, die ganz weit weg davon waren – auch im Geiste. So gab es ja auch in der Pfalz regionale Bestrebungen wie in Kaiserslautern oder in Bad Bergzabern mit der Bergzaberner Republik. Durch diese Offenheit der Pfälzer und die Nähe zu Frankreich war hier der Freiheitsgedanke einfach ausgeprägter als andernorts.

Wie gelingt es Ihnen, die politischen Spannungen zwischen den bürgerlichen Reformern und den radikalen Demokraten verständlich darzustellen?

Die Personen begegnen sich auf der Bühne und Adam von Itzstein führt durch das Stück führt und fasst immer mal wieder Dinge zusammen. Alle, die auftreten, reden aus ihrer Sicht und haben eine klare Meinung – ich selbst betreibe jedoch keine Meinungsmache. Am Ende muss der Zuschauer entscheiden, mit wem er sympathisiert – mit dem polternde Preußenkönig oder den Bauern.

Inwiefern sehen Sie Parallelen zwischen den damaligen Forderungen nach Freiheit und den heutigen gesellschaftlichen Debatten?

Es ähnelt sich natürlich schon. Aber heute können wir es halt eher äußern als damals, als das noch recht gefährlich war. Allein die Formulierung, dass wir eigene Rechte haben wollen, war schon phänomenal und ich glaube, dass wir ganz schön viel davon lernen müssen. Heute hinterfragen wir das ja auch, was sind unsere Rechte oder was fordern wir ein? Was wir heute haben, beruht auf dem, was damals erreicht wurde und ist trotzdem aus meiner Sicht immer weiter zu entwickeln. Insofern finde ich es gut, dass Leute aufstehen, ihre Meinung sagen, auf die Straße gehen und demonstrieren. Und was man mitnehmen kann aus der Zeit um 1849 ist der Mut und die Überzeugung der Menschen, für ihre Überzeugung einzustehen. Aber das ist nicht einfach, denn sich gegen etwas zu stellen ist mit sehr viel Arbeit verbunden. Deswegen verschränken viele Leute die Arme und sagen, „ach, eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm“. Es muss vielleicht noch schlimmer kommen, dass der ein oder andere sagt, „ich gehe jetzt doch mal auf die Straße“.

Was kann Theater leisten, was Geschichtsunterricht allein oft nicht kann?

Ich habe einfach den riesigen Vorteil, dass Theater über Emotionen läuft, über Situationen und über konkrete Menschen. Ein Geschichtsunterricht kann das allein zeitlich überhaupt nicht leisten. So geht es in der Schule ja eher um Informationsvermittlung. Bei meinem Histotainment geht es dagegen um Atmosphäre, die sehr greifbar und erlebbar ist. Es ist aber kein Ersatz für den Schulunterricht, sondern eine Ergänzung.

Verstehen Sie sich eher als Schauspieler, Erzähler oder politischer Vermittler?

Eigentlich als alles. Als Theaterautor, politischer Vermittler, historischer Vermittler und Schauspieler. Ich verkörpere irgendwie alles, weil ich die Stücke ja selbst schreibe, sie recherchiere und zusammen mit dem Regisseur auch auf die Bühne bringe. Auf den Punkt bringt es der Begriff Histotainer, weil ich Historie den Menschen näherbringe, aber eben nicht als plattes Entertainment. Ich versuche, politische Informationen, politische Geschichte, historische und politische Bildung über Emotionen weiterzugeben.

Was reizt Sie an der Reduktion auf ein Soloprogramm im Vergleich zum Ensemble?

Das hängt immer davon ab, wie die Auftraggeber das Stück bestellen. Die können auch gerne ein Acht-Personen-Stück haben. Das ist aber schwerer umzusetzen. Ein Ein-Personen-Stück kann ich überall und jederzeit aufführen. Ich könnte es auf dem Klo spielen, genauso wie ich es auf eine riesige Bühne bringen kann. Ich habe das Stück schon vor 6000 Leuten gespielt, aber auch schon vor zehn Leuten zu Hause bei einer Professorin im Treppenhaus. Das ist auch der Reiz für mich ganz persönlich, es an ganz unterschiedlichen Orten zu spielen – auf dem Hambacher Schloss zum Beispiel, im rheinland-pfälzischen Landtag oder bei den Tagen der Deutschen Einheit in Hamburg und Saarbrücken. Ich kann auftreten, wo große Ensembles nie hinkommen können.

Inwiefern hat die Beschäftigung mit dem Thema, Ihre Sicht auf die Gegenwart verändert?

Das hat es auf jeden Fall. Aber nicht nur dieses Stück, sondern alle Demokratiestücke, die ich geschrieben habe. Ich bin 1982 geboren. Ich kenne nur die Demokratie, habe sie aber nie hinterfragt, habe mich auch nicht für das Grundgesetz interessiert. Aber als ich dann durch das Stück mit diesem Thema in Berührung gekommen bin, habe ich gemerkt, dass sich da Leute eingesetzt haben, gestorben sind oder flüchten mussten, damit wir heute so leben können wie wir leben. Und deshalb haben wir verdammt nochmal die Pflicht, diese Demokratie zu verteidigen. Denn was wäre die Alternative? Ich möchte ganz sicher nicht in einer Autokratie leben. Ich merke richtig, dass ich zum Demokratieverfechter geworden bin.

Die Vorstellung

„Einigkeit und Recht und Freiheit“ von und mit Tino Leo. Sonntag, 17. Mai, 18.30 Uhr, Zweibrücken, Stadtmuseum. Am Montag, 18. Mai, diskutiert Leo mit Schülern des Helmholtz-Gymnasiums über sein Stück.



Zur Person

Tino Leo wurde 1982 in Mainz geboren. Er absolvierte von 2005 bis 2008 seine Schauspielausbildung an der Schauspielschule der Theaterwerkstatt Mainz und legte anschließend die Bühnenreifeprüfung ab. Neben seiner Arbeit als Schauspieler ist er auch als Sprecher, Theaterautor und Leiter der Schauspielschule Mainz tätig.

