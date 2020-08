Mehrere Tausend Menschen sollen laut Telefónica von dem neuen LTE-Mast bei Kleinsteinhausen profitieren. Der Grund: Durch ihn können sie schneller als bisher im Internet unterwegs sein. Nutzen können das Angebot etwa Kunden der Mobilfunkbetreiber O2, Blau, Aldi Talk, Fonic, NettoKom und Tchibo. Laut Telefónica bietet das LTE-Netz in Kleinsteinhausen einen weiteren Vorteil: So soll die Sprachqualität bei Telefonaten besser sein, außerdem kann das schnellere Mobilfunk-Internet auch das Internet im Eigenheim unterstützen, teils ersetzen. „Der LTE-Standard wird in den kommenden Jahren das Rückgrat der bundesweiten Mobilfunkinfrastruktur bilden. Kleinsteinhausen ist damit zukunftssicher aufgestellt“, meint der Mobilfunkbetreiber.