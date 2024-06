Die Homburger Uniklinik veranstaltet zusammen mit dem FC Homburg und der Stadt am kommenden Samstag, 22. Juni, ein internationales Fußballturnier für Fan- und Hobbyteams. Die Schirmherrschaft übernimmt David Lindemann, Staatssekretär, Aufsichtsratsvorsitzender der Uniklinik und Vizepräsident des saarländischen Fußballverbands. Das Turnier findet von 10 bis 18 Uhr auf dem Sportplatz des SV Kirrberg statt. Mit Blick auf die aktuell laufende Europameisterschaft zielt das Turnier darauf ab, internationale Fachkräfte in das Homburger Sport- und Vereinsleben zu integrieren und die Vernetzung der Homburger Fan- und Betriebsmannschaften zu fördern. Das Turnier steht Amateurmannschaften jeden Alters offen. Jede Mannschaft besteht aus sieben bis zehn Spielern, inklusive Torhüter. Gespielt wird mit sechs Feldspielern und einem Torwart pro Team. Das Turnier wird in einem klassischen Modus mit Gruppenphase und K.o.-Spielen ausgetragen.