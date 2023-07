Bei der DaRa Event GmbH hat seit ein paar Tagen ein Insolvenzverwalter das Sagen. Aber damit nicht genug. Es steht der Vorwurf der Insolvenzverschleppung im Raum.

Der Prozess gegen zwei Ex-Kassierer, die das Geld von der VR-Bank unterschlagen haben sollen, könnte sich noch bis in den Herbst ziehen. Die Angeklagten schweigen weiter.

Die Fraktion Bürgernah wird nach den Wahlen im Juni 2024 nicht mehr im Zweibrücker Stadtrat vertreten sein. Was eines der Fraktionsmitglieder aber nicht daran hindert, Oberbürgermeister werden zu wollen.

Auf dem Zweibrücker Goetheplatz ist ein herrenloses Pferd herumgeirrt. Die Polizei hegt den Verdacht, dass drei Mädchen das wertvolle Tier vom Zweibrücker Landgestüt stehlen wollten.

Der Chef des Jugendamts berichtet im RHEINPFALZ-Interview, wie in Zweibrücken derzeit die Lage bei den Kindertagesstätten aussieht. Und wo diese auf einem abgegrasten Markt neues Erzieherpersonal hernehmen.

Die Gaststätte und der Biergarten im Pirmasenser Naturheil werden dieses Jahr wohl nicht mehr öffnen. Gastro-Pächter Andreas Matz will seinen Vertrag kündigen.

Für „viel, viel zu klein“ hält eine Architektin die Grundschule in Rieschweiler-Mühlbach. Diese muss erweitert werden. Für einen Ausbau wird die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben wohl Millionen Euro in die Hand nehmen müssen.

Die Kritik im Rodalber Verbandsgemeinderat wegen des neuen Wasserwerks in Rodalben kann Stadtwerke-Geschäftsführer Christoph Dörr zwar verstehen, an der Planung könne aber nichts geändert werden. Das Gebäude müsse aus einem bestimmten Grund so hoch werden.

19 Jahre stand sie, jetzt wird Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die B10 am Ständenhof wieder abgerissen. Zu groß sind wohl die Schäden an ihr.