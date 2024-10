Wer seine Bankgeschäfte am Freitag, 4. Oktober, am Schalter erledigen möchte, sollte bis zum Dienstag kommende Woche warten: Die Streiks bei den Saar-Sparkassen und der Landesbank Saar gehen nach dem Tag der Deutschen Einheit weiter. Das hat die Gewerkschaft Verdi mitgeteilt. Auch am Montag und Donnerstag, 7. und 10. Oktober, soll die Arbeit der rund 3500 Beschäftigten niedergelegt werden. Anschließend wollen, so Verdi, viele der Beschäftigten am Donnerstag, 10. Oktober, zu einer Kundgebung nach Mainz fahren. Ob und welche Filialen an den Streiktagen geschlossen sind, steht noch nicht fest. Die Selbstbedienungsfilialen sollen aber funktionieren. Die Beschäftigten hatten zuletzt am 9. und 10. September gestreikt. Es sei noch keine Einigung mit dem Verband Öffentlicher Banken (VÖB) erzielt worden. Verdi fordert für die Beschäftigten 12,5 Prozent mehr Lohn – mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat.