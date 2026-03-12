In der Zweibrücker Festhalle fiebern die Kinder beim Maffay-Musical „Anouk“ mit. Die Titelheldin schlittert in viele Welten – und ist in Gefahr.

Von ihren Eltern können Kinder viel lernen. Welch ein Glück, dass der Rockmusiker Peter Maffay (76) einfach mal den Spieß umgedreht hat und sich von seiner Tochter Anouk zu den gleichnamigen Kinderbüchern inspirieren ließ, die er mit seiner Frau Hendrikje Balsmeyer geschrieben hat. Drei Jahre später haben sie die Geschichte für Kinder ab vier Jahren auf der Bühne zum Leben erweckt. Nun war die Musicalproduktion „Anouk“ des Frank Serr Showservices aus Rieschweiler in Zweibrücken zu erleben.

Doch vor der Fantasie kommt erst einmal die bittere Realität. Anouk steckt voller Energie und hasst es, abends schlafen zu gehen. „Schlafen ist das Oberlangweiligste vom Oberlangweiligen!“, ruft sie. Viele der rund 400 Besucher lachen und sehen das scheinbar genauso.

Die magische Holztruhe

Das ändert sich, als sie von ihrer Oma eine Holztruhe geschenkt bekommt. Von ihr scheinen magische Kräfte auszugehen – als Anouk diesmal die Augen schließt, ist da plötzlich eine Tür, die in blauem Licht pulsiert. „Was passiert denn hier?“, fragt sie sich. „Und wenn es nur ein Lichtmonster ist?“ Mit ihrem Kuschelaffen Affi geht sie durch die Tür – und findet sich unter Piraten wieder.

Man spürt sofort, dass sie, wie ihre Oma früher, in eine Traumwelt eingetaucht ist – nicht nur deshalb, weil Affi auf einmal lebt. Mit einem Mal ist alles surreal, aber trotzdem leicht und überraschend – Abenteuer liegt in der Luft.

Schatzsuche statt Beutezug

Anouk überzeugt die Piraten, lieber auf Schatzsuche statt auf Beutezug zu gehen und so niemanden zu überfallen. Um die Schatzkarte entziffern zu können, muss Anouk ihnen lesen beibringen. „Hexerei!“, schreien sie und nehmen Anouk in die Zange. Diese spannenden Elemente lassen die Kinder mitfiebern.

Mit ihrer liebenswerten Art besänftigt sie die Piraten und bringt ihnen das „Piraten-ABC“ bei. Sie hält ein Steuerrad hoch, das aussieht wie ein – „O!“, rufen die Kinder im Chor. „O wie Oma!“, schiebt ein Mädchen nach. Dann kann die Fahrt losgehen. Blaue Tücher, die Wellen schlagen, simulieren das Meer. Die Kinder helfen Anouk, ihren Affen zu finden, der sie zum Schatz führt – in der Truhe sind lauter Süßigkeiten. Die Kinder flippen aus.

In der anderen Welt

Als es am schönsten ist, erwacht Anouk wieder in ihrem Bett. Auch die Realität kann schön sein, wenn sie mit ihrem Papa, der wie Musicalvater Maffay Rockmusiker ist, eine fetzige Rock’n’Roll-Nummer schmettert.

Als sie am nächsten Abend wieder einschläft, ist sie an einer Theaterbühne in einer Schule, wo sie einem Jungen hilft, der toll singen kann, aber von Selbstzweifel zerfressen wird und Lampenfieber hat. Er denkt, er kriegt nie etwas hin. Sie übt mit ihm und appelliert an seinen Mut – so meistert er seinen Auftritt in der Schule.

Mut, Freundschaft, Neugier

Auch in der nächsten Welt, einem Dschungel, hilft sie dem Anführer vom Volk des Waldes, seine Angst vor dem Neuen zu überwinden. „So jemand wie dich hab ich noch nie gesehen!“, freut er sich. Anouk macht die Leute um sich immer ein bisschen glücklicher – egal in welcher Welt.

Die Traumwelten sind mit vielen Details gespickt und schön in Szene gesetzt. So können auch die ganz jungen Besucher etwas damit anfangen, obwohl man natürlich ein bisschen älter sein muss, um die Botschaften zu verstehen. Es geht um Mut, Freundschaft, Neugier auf die Welt und gegenseitige Hilfe. Maffay und Balsmeyer zeigen, wie erfrischend es sein kann, wenn man sich erlaubt, zu träumen und nicht alles ganz so ernst nimmt.

Verträumt, verspielt, rockig

Die Songs, die Maffay fürs Musical komponiert hat, sind mal rockig, mal verträumt oder verspielt. Auch „Hinterm Horizont“ oder „My Heart Will Go On“ werden kurz eingespielt, wenn Anouk strahlend auf dem Bug des Piratenschiffs steht. „I Like to Move It“ ertönt im Dschungel, alle Kinder singen mit. Am schönsten sind die Lieder, wenn sie im Duo- oder Triogesang daherkommen. Teilweise ist der Gesang von Anouk-Darstellerin Sarah Laminger allerdings ein bisschen dünn und nicht so toll.

Das Kindermusical in der etwa zur Hälfte gefüllten Festhalle hat einem zwei Stunden Leichtigkeit geschenkt. Es lässt einen mit der Erkenntnis zurück, dass man auch mal aus dem Alltag ausbrechen sollte. Nicht, dass Anouk wieder sagt: „Ach Mama, du bist einfach zu erwachsen!“