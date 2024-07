Im Juni hatten Unbekannte einen 21-jährigen Mann in Saarbrücken-Güdingen in ihr Auto gezerrt und von ihm die Zugangsdaten zu seinem Kryptovermögen erpresst. Nun sucht die Polizei Zeugen. Wie Stephan Laßotta, Sprecher des Saar-Landespolizeipräsidiums berichtet, haben die Täter den jungen Mann in der Nacht nach dem Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft in ihre Gewalt gebracht. Als Tatzeitpunkt wird 1 Uhr in der Nacht auf Samstag, 15. Juni, genannt. Das Opfer sei zu dieser Zeit in der Bühler Straße im Stadtteil Güdingen nahe der Saarbahn-Haltestelle alleine zu Fuß unterwegs gewesen, als neben ihm ein dunkler Wagen anhielt. Unvermittelt haben ihn mehrere Personen in das Auto gezerrt und waren mit ihm davongefahren, berichtet Laßotta. Im Auto hatten die Täter die Zugangsdaten zum Ersparten ihres Opfers erpresst, das der 21-Jährige in Form von Kryptowährung angelegt hatte. Nach etwa anderthalb Stunden ließen die Täter den Mann schließlich gegen 2.30 Uhr in der Untertürkheimer Straße in Saarbrücken frei und flüchteten. Das berichtet die Polizei, die Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer 0681 9622133 entgegennimmt. Zeugen können ihre Hinweise auch online unter saarland.de/polizei/DE/onlinewache an die Polizei übermitteln. Dazu wählt man die passende Kategorie aus und gelangt dann zum Formular.