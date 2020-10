Am Montagvormittag, 12. Oktober, meldeten Passanten der Polizei den Fund von Überresten eines Tieres an einem Waldweg am Bexbacher DJK-Sportplatz. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass es sich dabei um Reste eines ausgenommenen, gehäuteten Wildschweins handelte. Sie wurden dort unsachgemäß abgelegt. Das Veterinäramt ließ die Wildschwein-Überreste entfernen. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die Homburger Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06841/1060.