Weil das Zweibrücker Fallschirmjägerregiment 26 am Montag und Dienstag, 13. und 14. April, an verschiedenen Orten in Homburg und der Südwestpfalz eine Übung durchführt, warnt das Innenministerium vor „möglichen Gefahren“, insbesondere im Straßenverkehr. Die Jagdkampfausbildung, an der 60 Soldaten beteiligt seien, werde im Raum Homburg, Kirkel, Bechhofen, Bruchmühlbach-Miesau, Großbundenbach, Neunkirchen-Wiebelskirchen und Waldmohr durchgeführt. „Dabei ist mit dem Einsatz von Übungsmunition und pyrotechnischer Munition zu rechnen“, schreibt die Stadt Homburg.