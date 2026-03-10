Im Frühling wurde auf dem kleinen Exe eine Inklusionsschaukel aufgestellt. Nach drei Wochen war sie kaputt. Nun ist sie wieder repariert.

Die Inklusionsschaukel auf dem kleinen Exe ist wieder repariert und wird im Frühling wieder eröffnet. Rund eine Woche hat die Reparatur gedauert, schreibt Lisa Eschborn, Pressesprecherin bei John Deere. Das Unternehmen hat vergangenes Jahr die Schaukel der Stadt gespendet. 6000 Euro hat der Landmaschinen-Hersteller investiert. „Die Spende war uns eine Herzenssache. Mit der Spende hat sich für uns eine Möglichkeit ergeben, Inklusion auch außerhalb unseres Werkes zu fördern“, sagte John Deere-Werkleiter Daniel Metz im Frühling 2025.

Gerade einmal drei Wochen konnte die Schaukel von Rollstuhlfahrern verwendet werden. Dann wurde sie nachts mutwillig zerstört. Den Schaden haben seinerzeit Mitarbeiter des UBZ entdeckt. Die Stadtverwaltung zeigte sich sehr betroffen über den Vorfall und hatte Strafanzeige gegen unbekannt erstattet. OB Marold Wosnitza seinerzeit: „Ich bin schockiert und fassungslos über die sinnlose Zerstörung eines Symbols für Inklusion und Gemeinschaft. Die Inklusionsschaukel steht für unsere Bemühungen, allen Kindern, unabhängig von ihren körperlichen Voraussetzungen, Freude und Teilhabe zu ermöglichen. Dieser Akt des Vandalismus trifft nicht nur die Stadt, sondern vor allem die Kinder und Familien, für die dieses Spielgerät gedacht ist.“

Für die Reparatur haben zwei John-Deere-Azubis mehrere beschädigte Bauteile neu herstellen müssen. „Diese Teile wurden mithilfe von Fräs- und Drehmaschinen hergestellt, um den Brems- und Auffahrrampenmechanismus wieder vollständig funktionsfähig zu machen“, schreibt Eschborn. Wie teuer die Reparatur war, lasse sich nur grob sagen, weil das benötigte Material bei John Deere auf Lager war. Eschborn: „Insgesamt gehen wir von einem geschätzten Aufwand von rund 1000 Euro aus.“

Material wegen Vandalismus-Gefahr verstärkt

Der Schaden sei durch eine Überbelastung der Mechanik entstanden. „Vermutlich standen eine oder mehrere Personen auf der Auffahrrampe, während gleichzeitig mehrere Personen die Bügel betätigten, die normalerweise dafür vorgesehen sind, die Rampe anzuheben, den Rollstuhlfahrer zu sichern und die Bremseinrichtung für den Schaukelbetrieb freizugeben“, erklärt Eschborn. Wegen dieser Fehlbelastung kam es innerhalb der Mechanik zu Schäden: Mehrere Bolzen und Bauteile sind laut John Deere gebrochen, waren verbogen oder aufgedrückt und mussten ersetzt werden.

Damit die Schaukel nicht schon wieder so leicht mutwillig kaputt geht, wurde das Material verstärkt. Eschborn: „Die Konstruktion wurde dabei auf das maximal technisch sinnvolle Maß ausgelegt – begrenzt durch den vorhandenen Bauraum –, um die Stabilität und Belastbarkeit der Schaukel deutlich zu erhöhen.“ Allerdings sei ein vollständiger Schutz der Schaukel vor vorsätzlichem oder groben Vandalismus nicht möglich.

OB spricht bei Podiumsdiskussion Videoüberwachung an

Die Zerstörung der Inklusionsschaukel war am Rande auch Thema bei der RHEINPFALZ-Podiumsdiskussion zur OB-Wahl. Als es um die Frage nach einer Videoüberwachung der Innenstadt ging, sagte Amtsinhaber und SPD-Kandidat Marold Wosnitza, dass er sich lange Zeit gegen Kameras ausgesprochen habe, auch wegen des Romans 1984 von George Orwell: „Ich gehöre ja noch zur Generation, die 1984 vor 1984 gelesen hat. Und für mich war die Vorstellung, einen Überwachungsstaat zu haben, bei der jeder Schritt von einer Kamera überwacht wird, das absolute Horrorszenario.“ Die Zerstörung der Inklusionsschaukel habe aber bei ihm für ein Umdenken gesorgt. „Das war für mich ein Thema, wo ich sagte, dass wir da ein bisschen nachsteuern müssen.“

Täter sind laut Rathaussprecher Jens John bislang nicht gefasst. John bestätigt John Deere: „Solche Schäden entstehen oft durch missbräuchliches Verhalten auf der Schaukel, wenn beispielsweise zu viele Kinder oder Jugendliche gleichzeitig ein Gerät benutzen und die Gesamtlast überschreiten.“ Seit Mitte Oktober sei die Schaukel repariert.