„Zweibrücken hilft Moria“. Die Hilfsinitiative ist vor knapp zwei Wochen im sozialen Netzwerk Facebook entstanden. Am Sonntag fuhr ein Konvoi – 14 Autos und vier Transporter voller Spenden für das ehemalige griechische Flüchtlingslager – zu einer Sammelstelle in Völklingen. David Betz zufolge, er organisiert die Truppe, sind noch weitere Fahrten geplant.

Die Facebook-Gruppe „Zweibrücken hilft Moria“ wurde von Betz ins Leben gerufen, nachdem der Stadtrat sich gegen eine Teilnahme am Städtebündnis „Sicherer Hafen“ ausgesprochen hatte. Städte, die dem Bündnis angehören, erklären sich bereit, bei Bedarf mehr Menschen aufzunehmen, als sie eigentlich müssten. Durch den Brand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos im September ist das Thema Flüchtlingshilfe erneut hochgekocht. „Es ist nicht geholfen, wenn wir nur diskutieren“, sagt Betz. Die Hilfsgruppe sammelt daher Spenden und bringt diese zum Awo-Jugendwerk in Völklingen. Von dort werden die Güter im Dezember nach Griechenland transportiert. Laut Betz steht die Awo in Kooperation mit einer kirchlichen Organisation, die bundesweit Spenden sammelt und ins Lager nach Griechenland fährt.

Ein Sattelschlepper voll Hygieneartikel

Obwohl die Facebook-Gruppe erst seit zwei Wochen besteht, hat sie bereits 250 Mitglieder. „Wichtig ist nicht, wie viele Menschen in der Gruppe sind. Wichtig ist, was wir innerhalb einer Woche auf die Beine gestellt haben“, sagt Betz. Erreicht habe die Gruppe dem Organisator einiges: Am Sonntag sind 14 Autos und vier Transporter mit Spenden im Gepäck im Konvoi nach Völklingen gefahren. Ein Sattelschlepper voller Pflegeprodukte einer Bruchmühlbacher Kosmetik-Firma komme noch hinzu. Betz zufolge war dies nicht der letzte Konvoi. „Wir müssen irgendwann noch mal fahren. Wir haben jetzt schon wieder Leute, die Sachen spenden wollen“.

Die Menschen in Moria haben Betz zufolge nahezu alles verloren: Kleidung, Schuhe, Spielzeug für die Kinder, Kinderwagen, Arzneimittel und Verbände, Hygieneartikel aller Art, Damenhygieneartikel wie Binden, Rasierer, Schlafsäcke, Windeln, Schuhe, Socken, Unterwäsche. Mit diesen Dingen wolle man nun helfen – am Sonntag war in den Fahrzeugen unter anderem Kleidung und Milchpulver.

Hilfsaktion

Der Facebook-Gruppe „Zweibrücken hilf Moria“ kann jeder beitreten. Die Vertreter nehmen entsprechende Spenden entgegen.