In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Zweibrücken schnürte sich eine Gruppe inhaftierter Frauen am Samstag die Turnschuhe, um sich für den guten Zweck sportlich zu betätigen. Einen Spendenlauf hinter Gittern hatte die Anstaltsleitung angekündigt, die Idee dazu hatten allerdings andere.

„Im Grunde ging die Initiative von den inhaftierten Frauen aus“, erklären die JVA-Bediensteten Kristin Zell und Kristina Grunwald. „Das Ronald-McDonalds-Haus Homburg hatte sich bei uns vorgestellt, erklärt, wer sie sind, was sie machen und wofür“, erläutert Zell weiter. Jedes Jahr finden dort, beim Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS), etwa 230 Familien ein Zuhause auf Zeit. Seit 2005 ist das Haus für Familien, deren Kinder am UKS behandelt werden, ein Ort des Rückzugs und der Entspannung vom Klinikalltag.

Diese Ausführungen hätten die Gruppe so stark bewegt, dass sie zu diesem Projekt etwas Sinnvolles beisteuern wollten, so Zell und Grunwald. Bereits in der Vergangenheit wurde Geld für soziale Zwecke gesammelt. „Allerdings reicht das Geld den jungen Frauen gerade dafür, ihre Alltagseinkäufe in der Anstalt zu tätigen. Oft hatten sie dann selbst nichts mehr“, sagt Zell. „Darum versuchten wir, dieses Mal Sponsoren dafür zu gewinnen, um zu verhindern, dass sie wieder ihr persönliches Geld einsetzen müssen. Wir wollten das Ronald-McDonald-Haus in jedem Fall unterstützen.“

Sport für seelischen und psychischen Ausgleich

Zur Finanzierung fanden sich sieben Unternehmen aus Zweibrücken. Auch die Lauf-Shirts wurden für die elf Frauen im Alter zwischen 16 und 21 Jahren beigesteuert. „Drama Queens Run 2024“ hieß der Lauf. Der Name war auch auf die pinkfarbenen Shirts gedruckt. Ziel war eine Summe von 750 Euro. Für jede komplette Runde an den äußeren Wänden der großen Sporthalle entlang gab es einen Euro. Das Dehn- und Aufwärmprogramm übernahm der Bedienstete Niklas Gilbert.

Das Training war jeder Teilnehmerin in Eigenregie überlassen worden. „Allerdings haben sie ihre Hofpausen zuletzt verstärkt genutzt, um sich vorzubereiten, und außerdem spielen sie viel Fußball in den Sportstunden“, berichtet Grunwald. Auch abseits des Laufs sei Sport wichtig im Gefängnis, um unter anderem für seelischen und psychischen Ausgleich zu sorgen. Für die Insassinnen stünden an drei Tagen in der Woche Sportstunden auf dem Programm – von Zumba über Yoga bis zu Mannschaftsspielen wie Fußball und Volleyball.

Das Projekt wird ausgewertet

Während die Läuferinnen Runde um Runde zurücklegten, wies Behördenleiter Jürgen Buchholz darauf hin, welch schönen Ansatz die Gruppe gefunden habe, um etwas Gutes zu tun. „Viele haben selbst nie etwas gehabt oder es wurde ihnen nicht geholfen. Mit dem sportlichen Einsatz können sie trotzdem anderen helfen, denen es nicht gut geht oder die wenig haben“, sagte die stellvertretende JVA-Leiterin Sandra Gauf.

Das Projekt werde ausgewertet. Bei positiver Bewertung könne eine Neuauflage folgen – möglicherweise auch für männliche Häftlinge.