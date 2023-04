Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Samstag und Sonntag zeigt die Künstlerin Ingrid Lebong unter dem Titel „Meer und Mehr“ etwa 50 Bilder, Grafiken und Objekte im Homburger Saalbau.

Ingrid Lebong malt gerne in Serien. In ihrer Ausstellung wird das vor allem in ihrer Auseinandersetzung mit dem Meer, dem Marseiller Hafen und dem Vulkan Ätna deutlich. Ihre Arbeiten bewegen sich