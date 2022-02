Die Ingobertusmesse in St. Ingbert, eine regionale Leistungsschau in der Saarpfalz, soll vom 1. bis 3. Oktober ihre 44. Auflage erleben. Organisiert wird sie heuer erstmals von der ortsansässigen Veranstaltungsagentur Plan-Events. Die Ausstellungsfläche soll sich rund ums St. Ingberter Rathaus, in der Stadthalle und zwei Zelten erstrecken. Die Aussteller informieren zu Themen wie Bauen und Renovieren, Energie- und Solartechnik, Autos, Hausgeräte, Unterhaltungselektronik, Freizeit, Touristik, Musik, Gesundheit, Wellness, Kosmetik, Schmuck sowie Wein und Kulinarisches.