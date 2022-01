Die Hochschule Kaiserslautern bietet am Donnerstag, 27. Januar, einen digitalen Infotag über die Studiengänge „erneuerbare Energien“ an. Zulassungsvoraussetzung, berufliche Karrieremöglichkeiten und Aufgaben als Ingenieur Umwelt- und Klimaschutz werden dabei vorgestellt. Die Veranstaltung von #Study GreenEnergy startet um 16 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, einwählbar unter studygreenenergy.eu online. Hier befindet sich der Zugangslink zum Livestream. Im Anschluss, 16.30 Uhr, geht es lokal unter hs-kl.de/sge weiter mit Informationen zu Studienmöglichkeiten an der Hochschule.