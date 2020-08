Zur großen Kunstaktion Stadtgalerie Zweibrücken gibt es nun ein 16-seitiges Heftchen im Format 10 mal 21 Zentimeter.

Es ist nach alphabetisch nach den Geschäften, den Ausstellungsorten, gegliedert. Alle 47 Schaufenster, in denen Kunstwerke zu sehen sind, sind mit Adressen aufgeführt und zwei Drittel der 64 beteiligten Künstler haben ein Foto einer Arbeit beigesteuert. Das Heftchen liegt in den beteiligten Läden und in der Hallplatzgalerie aus.

Die Kunstaktion läuft noch bis 29. August. Am Samstag, 22. August, 10 bis 12 Uhr, gibt es ein Treffen der beteiligten Künstler bei den sechs Wanderbäumen auf dem Alexanderplatz, die auch zu dieser Aktion gehören unter dem Titel „Intermezzo“. OB Marold Wosnitza und die Rosenkönigin Annika I. sind auch da. Die Künstler präsentieren Multiples, das sind kleine Kunstgeschenke, und beantworten die Fragen der Kunstfreunde zur dieser größten Kunstausstellung ist, die es je in Zweibrücken gab. Denn die meisten Künstler präsentieren nicht nur ein oder zwei Werke, sondern meistens ein halbes Dutzend, etwa zehn Künstler sogar mehr als 15 Werke. Zahlenmäßig am besten vertreten ist der Homburger Karikaturist Peter Hilzensauer, der im Leerstand der Hallplatz-Galerie (früher Kosmetik CB) gleich 42 Karikaturen zeigt. Die sonst von vielen leeren Geschäften geprägten Schaufenster der Hallplatz-Galerie ist auch der zentrale Ort des Geschehens: Zwölf Künstler stellen dort Malerei, Objekte und Zeichnungen aus. Im leerstehenden Laden des Sanitätshauses Speer sind drei Künstler zu sehen. Neben der Fußgängerzone sind auch im Outlet (ehemalige Tourist-Info und Genusswerk), im Karthaus, im Hotel-Restaurant Rosengarten, im Restaurant Zum Storchennest, im Möbel Martin (erster Stock am Fahrstuhl), im Sani Speer und bei Haarwünsche Tania Simon Kunstwerke zu sehen, insgesamt etwa 300.