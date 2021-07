Die Zweibrücker Ausbildungsmesse fällt dieses Jahr erneut aus. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Sie begründet die Absage mit den geltenden Corona-Auflagen für Großveranstaltungen und Messen. Die Zweibrücker Ausbildungsmesse sollte am 28. September in der Festhalle ausgerichtet werden. Ersatzweise erhalten Schüler und Jugendliche, wie bereits im vergangenen Jahr, nach den Sommerferien einen Zettel, auf dem Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten sowie Informationen über ausbildende Betriebe in der Region (mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer sowie Homepage) aufgelistet sind. So soll den Jugendlichen eine Möglichkeit geboten werden, mit den Ausstellern, die sich nicht präsentieren können, gleichwohl ins Gespräch zu kommen und sich zu informieren. Alle Informationen und Weiterleitungen (Links) zu den Webseiten der Aussteller sind auch hier zu finden: www.zweibruecken.de/zam