Zwischen 79 und 100 Prozent der Eltern, die ihre Kinder in Zweibrücker Kindergärten schicken, nutzen die Kita-Info-App, die das Jugendamt zur Kommunikation anbietet. Informationen könnten auf diesem Weg schneller und breiter gestreut werden, informierte Jugendamtsleiter Jörg Klein den Jugendhilfeausschuss am Donnerstag.

Die auf Kindertageseinrichtungen zugeschnittene App ist in Zweibrücken seit Ende 2020 im Einsatz und hat die Kommunkation mit den Eltern in der Corona-Zeit deutlich vereinfacht. Bei Schließungen wurden die Eltern teils schon am Wochenende darüber informiert. Eltern können auch den Kitas Bescheid geben, wenn sie nicht selbst ihre Kinder abholen. Wer die App nicht nutzen möchte, erhält wichtige Informationen weiterhin auf Papier.

Fast alle Kitas nutzen nach Angaben von Jörg Klein die App, lediglich eine Krippe und einige Spiel- und Lernstuben seien noch am Aufbau. Ein Vorteil sei, dass Eltern diesen Service kostenlos und werbefrei nutzen können und außer den Namen der Eltern und des Kindes sowie der E-Mail-Adresse nichts gespeichert werde. So würden beispielsweise auch keine Telefonnummern verwendet. Es handele sich auch nicht um ein Chat-Programm, sondern sei eine Einweg-Kommunikation zu den Eltern, so Klein. Alle Erziehungsberechtigten könnten über die App stärker eingebunden werden. Ein Vorteil für das Kita-Team sei etwa, dass man den Überblick habe, ob alle Eltern die Nachrichten gelesen haben. Die durchschnittliche Nutzerquote gab der Jugendamtsleiter mit über 90 Prozent an.