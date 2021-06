Die Kreisverwaltung rechnet damit, dass die Inzidenzwerte für Zweibrücken in den kommenden Tagen sinken. Das Ganze natürlich unter Vorbehalt, da neue Ausbrüche natürlich nicht vorhersehbar sind.

„Aber aktuell gibt es keinen Infektionsherd, bei dem man von weiteren Fällen ausgehen könnte“, so Kreissprecher Thorsten Höh am Dienstag. Das heißt, auch die beiden Corona-Fälle im Rimschweiler Kindergarten werden wohl keine weiteren Ansteckungen nach sich ziehen. Dort wurden in der vergangenen Woche ein Kind und eine erwachsene Person positiv getestet. 62 Personen mussten deshalb nach Angaben der Kreisverwaltung in Quarantäne. „Davon sind noch 19 in Quarantäne, die noch bis zum Ende der Woche geht. Aus diesem Umfeld ist nicht mehr mit neuen Fällen zu rechnen“, so Höh. Auch wenn nichts auszuschließen sei, würden sich für die Stadt in den kommenden Tagen sinkende Inzidenzwerte abzeichnen.

Dabei wird es vor allem auf den Freitag, 25. Juni, ankommen. An diesem Tag könnten bis zu sieben Fälle herausfallen, was die Inzidenz auf einen Schlag um 21 verringern würde. Da Zweibrücken nur knapp 34 000 Einwohner hat, die Inzidenz aber mit Fällen pro 100 000 Einwohnern angegeben wird, müssen die tatsächlichen Fälle immer mit drei multipliziert werden. Das führt dazu, dass sich wenige Fälle in der Stadt sofort sehr stark auf die Inzidenzwerte auswirken. Um also auf richtig niedere Inzidenzwerte zu kommen, darf es in der Stadt also innerhalb einer Woche nur sehr wenige Fälle geben.

Neue Fälle am Mittwoch

Zweibrücken: 2

Landkreis Südwestpfalz: 0

Stadt Zweibrücken

Inzidenz Donnerstag, 24. Juni

38 Inzidenz Mittwoch, 23. Juni

49,7 Inzidenz Dienstag

44 Inzidenz Montag

44 Inzidenz Sonntag

49,7 Inzidenz Samstag

61 Inzidenz Freitag

44 Landkreis Südwestpfalz Inzidenz Donnerstag, 24. Juni

1 Inzidenz Mittwoch, 23. Juni

1 Inzidenz Dienstag

0 Inzidenz Montag

0 Inzidenz Sonntag

0 Inzidenz Samstag

0 Inzidenz Freitag