Das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises hat Ende vergangener Woche den Aufnahmestopp für das Kreiskrankenhaus St. Ingbert verlängert, weil das Corona-Infektionsgeschehen noch nicht vollständig eingedämmt werden konnte. Das bedeute, dass das Kreiskrankenhaus – mit geriatrischer Klinik – bis einschließlich 23. Dezember – keine Patienten zur stationären Behandlung aufnehmen wird, teilte Kreis-Sprecherin Sandra Brettar mit. Ambulante und stationäre Operationen werden abgesagt. Die Arbeitsquarantäne für das Personal bestehe nicht mehr. Das gesamte Personal und alle Patienten des Kreiskrankenhauses werden am 21. und 22. Dezember nochmals getestet, so die Kreisverwaltung. Die Bereitschaftsdienstpraxis St. Ingbert am Kreiskrankenhaus sei von der Verfügung nicht betroffen.