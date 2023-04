Über den Bundesfreiwilligendienst sind am Nardini-Klinikum zurzeit einige junge Frauen aus Indien tätig, die sich für eine Berufsausbildung in der Pflege interessieren.

„Ja, Heimweh habe ich schon“, gesteht Annie Sebastian. Die 20-Jährige hat ihre Familie und Freunde daheim im indischen Kerala zurückgelassen, weil sie sich im Zweibrücker Nardini-Klinikum zur Pflegefachfrau ausbilden lassen möchte. Für sie und ihre ein Jahr jüngere Kollegin Aleena Rajesh sind das Handy und die sozialen Netzwerke eine unersetzliche Hilfe, um den Kontakt mit den Lieben zu halten. „Ich telefoniere fast täglich eine Stunde mit meiner Familie – da fällt die Trennung nicht ganz so schwer“, erzählt Annie in nach sieben Monaten schon hervorragendem Deutsch.

Den Einstieg ins deutsche Berufsleben haben Sebastian und Rajesh nach der Mittleren Reife über den Bundesfreiwilligendienst gefunden – volkstümlich mit „Bufdi“ abgekürzt. Wenn der nach einem Jahr zu Ende ist, können die Frauen hier die eigentliche, bis zu dreijährige Pflegeausbildung absolvieren.

Hilfe bei Behördengängen

„Dann müssen sie ihre Aufenthaltsvisa verlängern lassen“, erläutert Schwester Elisa Döschl, die Oberin und Leiterin der Bildungs- und Gesundheitsakademie am Nardini-Klinikum Zweibrücken. „Wir helfen ihnen bei Behördengängen und bei der Orientierung in der neuen Umgebung.“ Mit einem eigenen Betreuungskonzept, erzählt Praxis-Anleiterin Ramona Schneider, „nehmen wir die Bufdis an die Hand. Der erste Weg führt zur Ausländerbehörde. Dann müssen sie sich eine Steuer-ID besorgen, sich bei der Krankenkasse und beim Arzt anmelden.“ Und Deutschkurse gilt es zu meistern, weil der Erwerb des Sprach-Qualifikationsniveaus B2 für sie Pflicht ist.

Am Nardini sind die Nachwuchskräfte im hauseigenen Wohnheim untergebracht. Foto: Gerhard Müller

Seit September 2022 sind am Nardini zwölf junge indische Bufdis tätig – fünf von ihnen am Klinikstandort Landstuhl. Die übrigen in Zweibrücken, wo derzeit zwei Au-pair-Kräfte aus Indonesien den ausländischen Pflegenachwuchs ergänzen.

Bienenfleißig und freundlich zu den Patienten

Nach Ramona Schneiders Worten musste man die jungen Leute noch vor wenigen Jahren nach ihrer Ankunft zwei Wochen lang einarbeiten, bis sie erstmals auf der Krankenstation anpacken durften. „Heute brauchen wir dafür nur noch vier Tage. Trotzdem werden die jungen Pflegekräfte weiterhin engmaschig von uns betreut. Unsere Kollegen vor Ort sind mit Engelsgeduld bei der Sache und erklären alle Arbeitsschritte. So werden auch Sprachbarrieren rasch überwunden.“

Annie Sebastian, Aleena Rajesh und ihre Kolleginnen vergelten diese Fürsorge mit Bienenfleiß und entwaffnender Freundlichkeit gegenüber den Patienten. Ramona Schneider: „Sie sind sehr beliebt. In der Zeit, in der manche etablierte Fachkraft mal gerade etwas anderes Wichtiges zu erledigen hat, fragen die Bufdis immer wieder bei den Patienten nach, ob sie auch genug getrunken haben oder eine Eiskühlung brauchen. Auf Station sind sie für uns eine sehr wichtige Stütze.“

Persönliche Kontakte

Den Weg nach Deutschland haben die jungen katholischen Inderinnen über persönliche Kontakte gefunden. So ist Annie Sebastians Cousine eine jener indischen Ordensfrauen der „Daughters of Mary (Töchter Marias)“, die seit den 1990er Jahren am Zweibrücker Nardini tätig sind. „Meine Cousine hat mir von den Ausbildungsmöglichkeiten in Deutschland erzählt“, sagt Annie. Daraufhin habe sie in ihrer Heimat die Aufnahmeprüfung beim Goethe-Institut abgelegt.

„Die deutschen Behörden sind sehr hilfreich“, erläutert Klinik-Pflegedirektor Thomas Frank: „Wir haben ja Fachkräftemangel. Da müssen wir um entsprechenden Nachwuchs werben. Unser Klinikum ist ein wichtiger Ausbilder, mit 286 Ausbildungsplätzen. Am Bufdi-Programm nehmen wir teil, weil wir junge Leute für unsere Ausbildungsberufe begeistern möchten.“