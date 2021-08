Die Taube ist ein Geschöpf Gottes. Sie ist nicht nur Symbol der Liebe, sondern auch der Treue, der Seele und der Mutterschaft. Außerdem bringt die Taube den Friedenszweig. Viel positiver geht nicht.Andererseits macht die Taube – wie jedes andere Lebewesen auch – Mist. Viele Tauben machen viel Mist. Auf manchem Dach oder Dachboden in Zweibrücken liegt tonnenweise Taubenkacke. Und auf Glasfassaden sieht Taubenkot ausgesprochen bescheiden aus.

Was also tun? Die Gesellschaft für Wohnen und Bauen hat sich dafür entschieden, den Friedensboten Taube mit elektrischen Stromschlägen zu vertreiben. Nicht gerade ein Akt der Liebe, dem Symbol derselben mit Volt zu Leibe zu rücken. Und was nutzt das? SPD-Stadtrat Walter Rimbrecht nennt die 33 000 Euro teure Stromanlage der Gewobau eine Tauben-zum-Nachbarn-vertreibe-Anlage.

So ganz unrecht hat er mit dieser Kritik nicht. Denn wenn sich die Vögel nicht mehr auf dem Impfzentrum niederlassen können, dann tun sie es eben nebenan.

Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben Menschen in vielen Städten das Gefühl, es lebten zu viele Tauben in ihrer Stadt. Man hat also in Europa eine jahrzehntelange Erfahrung mit dem Thema. Dabei hat sich gezeigt, dass man Tauben nicht gänzlich vertreiben kann. Genausowenig wie man streunende Katzen, Wespen, Ratten, Krähen, Flöhe verbannen kann.

Allerdings kann man die Anzahl der Tauben verringern. Wenn eine Stadt geplant, gezielt, konsequent und im Schulterschluss mit Bürgern und Vogelfreunden vorgeht, dann ist es möglich, die Taubenpopulation im besten Fall um zwei Drittel zu verringern. Das ist auch im Sinn der Tiere: Denn wenn es zu viele Tauben gibt, dann sind sie gestresster, kränker und überleben viel seltener das Nest.

Modellprojekte in Basel, Augsburg, Erlangen und Berlin haben gezeigt: Es funktioniert. Und zwar so: Tauben wachsen nur in eigens eingerichteten und betreuten Taubenschlägen auf. So kann man den Bestand kontrollieren und mittels Gipseiern verringern und niedrig halten. Die Stadttauben ziehen mit der Zeit in diese krankheitsfreien Taubenschläge um. Damit das funktioniert, müssen die übrigen Nistplätze unzugänglich gemacht werden und Nester im Freien konsequent beseitigt werden.