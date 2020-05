Von Barbara Sittinger

Theoretisch dürfen ab diesem Sonntag wieder Gottesdienste in den Gotteshäusern gefeiert werden – unter Beachtung aller vorgeschriebenen Sicherheits-, Abstands- und Hygieneregeln. In der Praxis sieht es allerdings so aus, dass Zweibrücker Protestanten und Katholiken noch an Konzepten arbeiten und die Kirchen auch an diesem Sonntag ein weiteres Mal geschlossen bleiben – mit der Aussicht, am 10. Mai zu öffnen.„Es ist nicht möglich, schon am Sonntag wieder Gottesdienste in den Kirchen zu feiern“, sagt Dekan Peter Butz. Noch fehle die Bestätigung, dass das erarbeitete Schutzkonzept durchgeführt werden darf und überdies wollten sich die protestantischen Pfarrer erst kommende Woche Konzepte für den Wiedereinstieg überlegen. Gottesdienste in der bisherigen Form werde es jedenfalls nicht geben, deutet Butz an: „Wir müssen andere, kleinere Formen finden, eventuell mehrere Durchgänge hintereinander.“ Außerdem sollten die anderen Kanäle, über die man die Menschen in den letzten Wochen erreichte, nicht einfach aufgegeben, sondern weitergeführt werden.

„Teilweise erreichten wir da mehr Leute als in den normalen Sonntagsgottesdiensten“, stellt Butz fest. Insofern liege in der Krise auch die Chance, neue Wege zu gehen, Altbewährtes mit Neuem zu mischen. Am 10. Mai wäre man in der Lage und wolle es ins Auge fassen, einen Gottesdienst vor Ort in der Alexanderskirche anzubieten. Besonders die Älteren, die nicht über Internet erreicht werden, hätten den Kirchgang vermisst, so Butz.

„Wir feiern am Sonntag noch keinen öffentlichen Gottesdienst“, sagt auch Wolfgang Emanuel, Pfarrer der katholischen Gemeinde Heilige Elisabeth. Viele Auflagen gelte es zu erfüllen, angefangen bei der Anmeldung über den Empfangsdienst, der kontrolliert, wer kommt, bis hin zur Platzverteilung und dem Anlegen eines Rundwegs. Dies alles vorzubereiten koste Zeit. „Am 10. Mai wollen wir aber um 9 Uhr die Messe in Heilig Kreuz feiern“, kündigt Emanuel an. Man rechne damit, 100 Leute in die Kirche Heilig Kreuz zum Gottesdienst kommen lassen zu dürfen.

Corona macht erfinderisch: Am Sonntag, 10. Mai, findet der wohl erste Autogottesdienst auf dem Zweibrücker Flugplatz statt. Mit dabei sind von den Protestanten Pfarrerin Silke Gundacker, die Pfarrer Matthias Strickler und Reiner Conrad sowie von den Katholiken Pfarrer Wolfgang Emanuel und Pastoralassistentin Nina Bender. Auch die Militärseelsorge ist mit im Boot.

„Wenn 50 bis 80 Autos kommen würden, wäre das schon ein Erfolg“, sagt Matthias Strickler, Pfarrer der protestantischen Gemeinde Niederauerbach. Platz wäre für 700 Autos auf dem Flugplatzgelände an der Greenwichstraße, wo vom 8. bis 10. Mai auch das Autokino läuft (wir berichteten am 25. April).

Vom Autokino-Team um Holger Staab mit seiner Firma Skydive Saar-Pfalz bekommen die Geistlichen Unterstützung bei der Ein- und Ausweisung der Autos und der Technik, so Strickler. Empfangen wird der Gottesdienst über UKW im Autoradio. „Hoffnung macht frei“, ist das Thema und dementsprechend hoffnungsfroh sollen auch die Lieder sein, kündigt Strickler an. Ein Liedblatt werde am Eingang verteilt. Um eine Spende werde gebeten und diese an notleidende Familien verteilt, die die Coronakrise besonders schwer traf. Der Gottesdienst solle nicht länger als 45 Minuten dauern.