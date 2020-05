Zu den Sportabzeichen, die im vergangenen Jahr in Zweibrücken abgelegt wurden, kommen laut Peter Ehrmantraut noch 31 hinzu. Laut dem Kreisbeauftragten für das Sportabzeichen erhöht sich damit die Zahl von 1351 auf 1382 Menschen, die die Leistungen für das Deutsche Sportabzeichen im Jahr 2019 nachweisen konnten. In der Endabrechnung für Zweibrücken hatten die 31 Sportabzeichen der Thomas-Mann-Grundschule in Ixheim gefehlt. Dabei hatte es wohl beim Sportbund zunächst Probleme bei der Anerkennung gegeben, inzwischen gehören die Sportabzeichen aber zur offiziellen Statistik.