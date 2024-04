Aus Sicht der Meteorologen war am Samstag schon Sommer in Zweibrücken. Aber nicht lange.

Am Samstag um 14.14 Uhr war es in Zweibrücken soweit: Die Sommermarke von 25 Grad wurde geknackt. Die Höchsttemperatur wurde um 15.53 Uhr mit 26,2 Grad erreicht. Das ist für Anfang April ungewöhnlich. Die Luft war mit 33 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit recht trocken. Der frühe Sommer hält nicht lange an: Am Dienstag werden es nur 11 Grad bei leichtem Regen.