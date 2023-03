Auf der verbotenen Baustellen-Umgehung im Alleeweg in Rimschweiler hat ein 19-Jähriger am Sonntagnachmittag vergeblich versucht, mit seinem Auto noch schnell zu wenden und wegzufahren, als er vor sich eine Polizeikontrolle erblickte. Wie die Beamten berichten, gelang es ihnen, den jungen Mann zu stoppen. Weil sie an ihm deutliche Anzeichen auf Drogenkonsum festgestellt hätten, wurde dem Autofahrer eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kämen nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot zu. Auch gegen seinen 18-jährigen Beifahrer wurde ein Verfahren eingeleitet: Bei ihm habe die Polizei typisches Drogenzubehör sowie 1,2 Gramm Cannabis aufgefunden.