Obwohl es immer mehr ältere Menschen gibt, hat sich in Rimschweiler das Bürgerstübchen aufgelöst – ein Verein, bei dem Senioren sich trafen und untereinander austauschten.

Am Dienstagnachmittag hat Ilona Tiedtke, die ehemalige Vorsitzende des Bürgerstübchens, dem Freundeskreis der Rimschweiler Feuerwehr 500 Euro aus dem restlichen Vereinsvermögen übergeben.

„Wir hatten einfach nicht mehr genug Mitglieder“, nennt Tiedtke den Grund für die Vereinsauflösung. „Zu wenig, um die Posten im Verein zu besetzen, und zu wenig, um mit den Mitgliedsbeiträgen die Kosten zu decken.“ 36 Personen hätten den Verein 2011 gegründet, zuletzt gab es nur noch zehn Mitglieder. Das habe sich durch Umzüge ins Seniorenheim, Tod und Krankheiten so ergeben.

Rücklagen aus besseren Zeiten

Entstanden war das Bürgerstübchen aus der Lebensabend-Bewegung LAB, die 2011 im Roten Kreuz aufgegangen ist. „Das wollten wir damals nicht. Deshalb gründeten wir den Verein“, erinnert sich die ehemalige Vize-Vorsitzende Doris Pirrung. Man traf sich im Dorfgemeinschaftshaus, wo man jährlich einen Kostenbeitrag von 900 Euro zahlen musste. „Bei zehn Mitgliedern und 30 Euro Jahresmitgliedsbeitrag kann man sich das schnell ausrechnen“, spricht Pirrung den Geldmangel an.

Trotzdem besaß der Verein noch Rücklagen aus jener Zeit, als noch mehr Mitglieder eingezahlt hatten. Weil man diese 500 Euro sinnvoll verwenden wollte, kam es nun zur Spende an den Freundeskreis der Rimschweiler Feuerwehr. Diese will mit dem Geld ein sogenanntes Kleinlöschgerät kaufen: Darunter ist im Feuerwehr-Jargon ein Feuerlöscher zu verstehen. Der soll auf einem der beiden Feuerwehrautos mitfahren, die in Rimschweiler stationiert sind. Und für ihr großes Löschfahrzeug wünschen sich die Wehrleute ein lautes Drucklufthorn. Ist der Feuerlöscher mit 300 Euro bezahlt, kostet das laute Signalhorn rund 2500 Euro. „Wir geben der Feuerwehr unser letztes Hemd“, witzelte Ilona Tiedtke bei der Spendenübergabe am Dienstag vor Ort bei der Feuerwehr.

Wo es trotzdem noch einen Treff gibt

Das Bürgerstübchen gibt es nun nicht mehr. Doch ein loser Kreis aus einem knappen Dutzend Rimschweiler Senioren trifft sich weiterhin regelmäßig jeden Dienstag um 14 Uhr. Und zwar in der Feuerwehr. „Das ist ein inoffizieller Seniorentreff“, erklärt Doris Pirrung, die den Kreis zusammen mit der früheren Ortsvorsteherin Isolde Seibert organisiert.