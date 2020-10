Contwigs Blum will einfach mehr Fußball

Trainer Maximilian Blum konnte sich noch einen Tag nach dem Spiel gegen den SV Großsteinhausen in Rage reden. Die vier Platzverweise im A-Klassen-Spiel seines SV Palatia Contwig waren zwar gerecht aufgeteilt, zumindest fünf Minuten spielte die Contwiger aber Elf gegen Neun. „Wir haben unterirdisch schlecht gespielt“, erklärt Blum, der von mangelndem Spielfluss sprach. Sein Torhüter Moritz Betz machte den Anfang mit einer Notbremse. Laut Blum hat sein Torwächter allerdings „voll den Ball getroffen“. Feldspieler Tim Krieger ging kurzerhand ins Tor, sei aber beschäftigungslos geblieben. Wie man beim Spiel Elf gegen Neun überhaupt in die Bedrängnis kommt, dass ein gegnerischer Spieler alleine auf das Tor zuläuft? „Wir spielen den Ball in die Gasse, statt das Spiel breit zu machen“, klagt Blum.

„Da wirst du dann draußen verrückt“, fügt er an. Er selbst wurde vom Schiedsrichter verwarnt und sich über dessen Gesprächsbereitschaft doch erzürnt gewesen. Dass Marcel Hoffmann später auch noch die Ampelkarte sah, fand der Palatia-Coach durchaus gerechtfertigt. Zwar lief es sportlich zuletzt nicht ganz rund, auch wenn derzeit noch der dritte Rang für die Contwiger zu Buche steht. Doch in der Fairness-Tabelle war die Palatia bislang die Nummer eins in der A-Klasse. Dieser Platz ist nach der Kartenflut beim 1:1 in Großsteinhausen jetzt wohl erstmal dahin.

Zu guter Letzt hätte sich Blum übrigens auch mehr Fußball gewünscht. Nicht nur in Form von Spielfluss, sondern einfach auch mehr Spielzeit. „Da wurden trotz Roter Karten und Verletzungspausen nur drei Minuten nachgespielt“, meint Blum voller Unverständnis.

Glückliche Gesichter hinter den Masken

Am Samstag, nach Abpfiff des Drittliga-Handballspiels zwischen dem SV 64 Zweibrücken und dem TV Kirchzell, waren viele glückliche Gesichter zu sehen. Auch hinter den Masken, die in der Westpfalzhalle getragen werden mussten. Für das Lächeln sorgten der verdiente Zweibrücker Sieg und der geglückte Ablauf des ersten Drittliga-Handballspiels unter Corona-Bedingungen. „Das Konzept hat funktioniert“, freute sich der SV-Hygienebeauftragte Jürgen Kroner mit allen Mitstreitern, denen die Mannschaft den Sieg widmete. Corona ist präsent. Das zeigten drei wegen Corona-Verdachts abgesagte Spiele in der Staffel.

Sehr, sehr diszipliniert hätten sich alle Besucher verhalten, gab es Lob für die Zweibrücker Fans, die Masken trugen, Abstand hielten und dem Wegekonzept folgten. Und die trotzdem, und das war für alle Beteiligten das Schönste, für eine tolle Atmosphäre sorgten, für Gänsehaut-Momente. 60 Minuten wurde unermüdlich angefeuert, gejubelt, gezittert. Einige bekannten nach Monaten ohne Handball: „Ich habe das vermisst.“ Handball und Emotionen gehören zusammen. Daran ändert auch Corona nichts.

Eine richtig emotionale Woche wünschen