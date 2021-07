Zwei Promille Alkohol hatte ein 26 Jahre alter Mann, der am Freitag mit seinem Wagen in Oberauerbach gegen ein parkendes Auto knallte und dann gegen zwei Häuser. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Mann, von Battweiler kommend, in die Battweiler Straße in Oberauerbach eingefahren, wo er die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Betrunkene wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei entstand an seinem Wagen ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Die Beamten schätzen den Fremdschaden auf etwa 3.500 Euro. Der Fahrer wird eine Weile auf seinen Führerschein verzichten müssen.