Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Tischtennistraining kann in Corona-Zeiten nicht mehr so aussehen wie vorher. Der SV Mörsbach war im Raum Zweibrücken der erste Verein, der sich nach dem Öffnen der Hallen wieder an den Trainingsbetrieb herangewagt hat. Wie Übungseinheiten unter den veränderten Rahmenbedingungen über die Bühne gehen können, lesen Sie hier.

Seit dem 27. Mai ist es in Rheinland-Pfalz wieder erlaubt, unter anderem Tischtennis in einer Sporthalle zu spielen. Ganz so einfach ist das wegen der geltenden Hygieneregeln aber