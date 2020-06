Ein Einfamilienhaus im Etzelweg in Ixheim (gerade Hausnummernseite zwischen 150 und 200) wurde am Dienstag das Ziel von Einbrechern. Nach Angaben der Zweibrücker Polizei trat der Täter nachmittags zwischen 16 und 17.40 Uhr ein rückwärtiges Kellerfenster mit vormontiertem Lochgitterschutz ein und stieg so ins Haus ein. Über die Kellertreppe gelangte er in den Wohnbereich, wo er die Räume im Erdgeschoss durchsuchte und zwei Armbanduhren sowie aus einer Geldbörse einen dreistelligen Eurobetrag entwendete. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich laut Polizei auf einen hohen dreistelligen Betrag. Das Obergeschoss des Hauses hat der Täter vermutlich nicht betreten. Das mit Gewalt eingetretene Kellerfenster wurde teils aus dem Mauerwerk gerissen. Der Schaden am Fenster beträgt etwa 300 Euro. Die Polizeiinspektion Zweibrücken, Telefon 06332/9760, E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de, sucht Zeugen.