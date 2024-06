Aus einem zugeschlossenen Auto, in dem Temperaturen „weit über 30 Grad“ herrschten, haben Feuerwehrleute einen Säugling befreit – und ihm damit das Leben gerettet. Feuerwehrsprecher Florian Jung berichtet, dass sich die Türen des Wagens, in dem der etwa acht Monate alte Säugling war, selbst verschlossen hätten; auch der Schlüssel habe im Auto gelegen – einen Ersatzschlüssel gab es nicht. So rückten am Mittwochnachmittag Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr zu dem Säugling in dem Auto, einem Mercedes, in der St. Ingberter Gehnbachstraße, aus. Polizei und Rettungsdienst folgten. Die Einsatzkräfte deckten den Wagen mit Decken ab, um zu verhindern, dass sich das Innere noch weiter aufheizt. Mit Spezialwerkzeugen verschafften sich die Helfer einen Zugang zum Seitenfenster und retteten das Baby aus der lebensbedrohlichen Situation. Der Rettungsdienst übernahm die ambulante Versorgung des Säuglings, dem es aber „den Umständen entsprechend“ gut ging. Ins Krankenhaus musste er nicht.