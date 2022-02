Bei einem Großfeuer am 27. Oktober 2018 war die alteingesessene Homburger Bäckerei Schäfer an der Ecke Untere Allee/Kirrberger Straße ausgebrannt. Der Schaden hatte sich auf Hunderttausende Euro belaufen; seither konnte dort kein Brot mehr gebacken werden. Inzwischen hat sich ein Unternehmen namens VQ Projekt GmbH gegründet, die am ehemaligen Bäckereistandort nun ein Wohn- und Geschäftshaus unter dem Namen „Vorstadtquartier“ errichtet. Geplant sind 17 Eigentumswohnungen sowie zwei Ladenlokale. Letzteres lässt die Anwohner in der Homburger Vorstadt hoffen, dass sie an dieser traditionsreichen Stelle eines Tages vielleicht wieder Brötchen kaufen können.