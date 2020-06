In der Saison 2019/2020 gibt es wegen der Corona-Krise in der Südwestpfalz keinen Kreispokalsieger. Dies teilte der Vorsitzende des Fußballkreises Pirmasens/Zweibrücken, Edgar Wallitt, auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Drei Partien wären in dem nun offiziell abgebrochenen Wettbewerb noch zu spielen gewesen, die Halbfinals FV Münchweiler gegen FK Petersberg und SV Palatia Contwig gegen SV Battweiler sowie das Endspiel im Pirmasenser Stadion Husterhöhe. Alle vier Halbfinalisten sind für die erste Verbandspokalrunde der nächsten Saison qualifiziert.