Ein beliebter Höhepunkt des alljährlichen Vorweihnachtstreibens in Zweibrücken wurde für diesmal kurzfristig gestrichen. Auf Anfrage bestätigt Citymanagerin Petra Stricker, dass man sich zur Absage des Nikolaustreffens entschieden habe, das für diesen Sonntag, 12. Dezember, geplant war. In pandemiefreien Jahren geben sich zu diesem Anlass im Advent zahlreiche Besucher in Weihnachtsmannkostümen ein Stelldichein. „Wir hatten vor, die Nikoläuse mit genügend Abstand voneinander auf dem Herzogplatz zu postieren“, erläutert Stricker: „Aber weil zu dieser Veranstaltung erfahrungsgemäß immer auch sehr viele Zuschauer kommen, war uns das Ansteckungsrisiko am Ende dann doch zu groß. Wir hoffen alle, dass wir das Nikolaustreffen im nächsten Jahr wieder organisieren können.“