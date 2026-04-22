Am Sonntag, 26. April, findet zwischen 11 und 19 Uhr – und damit eine Stunde länger als voriges Jahr – im Homburger Stadtpark die zwölfte Auflage des deutsch-türkischen Tulpenfests statt. Der Eintritt ist frei. Es ist das bisher einzige Tulpenfest dieser Art in Deutschland, teilt die Stadt mit, und wurde dieses Jahr ins Saar-Landesverzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Im Mittelpunkt des Fests sollen vor allem Begegnungen zwischen Menschen unterschiedlicher Kulturen stehen. Es gibt Musik, Tanz (unter anderem eine Aufführung der Zweibrücker Tanzgruppe Elmiras Orient), Folklore und Kunst, die Orient und die westliche Kultur miteinander verbinden sollen. Auch kulinarisch werden sich Türkei und Deutschland treffen. Im Vorfeld zum Tulpenfest wurden Tausende Tulpenzwiebeln im Stadtpark gepflanzt, die nun pünktlich zum Fest blühen. Die Schirmherren Mehmet Akif Inam, der türkische Generalkonsul für das Saarland und Rheinland-Pfalz, die saarländische Kulturministerin Christine Streichert-Clivot, sowie der Homburger Oberbürgermeister Michael Forster werden das Fest um 13 Uhr eröffnen. Die Tulpe spielt am Sonntag deshalb eine so wichtige Rolle, weil sie in der Türkei als Nationalblume gilt und als Sinnbild für Leben und Fruchtbarkeit. Die Idee zum Tulpenfest hatte vor 13 Jahren der Homburger Gästeführer und Hobby-Historiker Klaus Friedrich, als er in Istanbul war. Denn auch dort feiert man laut Stadt seit 2005 jedes Jahr im April das Tulpenfest. Zusammen mit dem städtischen Integrationsbeauftragten Nurettin Tan und dem damaligen Ortsvertrauensmann Markus Emser und anderen Helfern wurde die Idee dann in die Tat umgesetzt – seitdem findet das Fest jedes Jahr in Homburg statt.