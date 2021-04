Für Zweibrücken meldete die Kreisverwaltung am Freitag vier neue Corona-Fälle, darunter ein Kind aus der Pestalozzi-Grundschule. Weitere Maßnahmen seien dort aber nicht erforderlich. Da es in der Stadt vier Fälle weniger gibt als vor einer Woche, müsste die Inzidenz am Freitag gegenüber dem Donnerstag eigentlich niedriger sein. Laut Landesuntersuchungsamt (LUA) ist sie aber gestiegen. Von 82 am Donnerstag auf 88 am Freitag. Das könnte damit zusammenhängen, dass das LUA die aktuellen Zahlen später bekommt. Ähnliches im Landkreis, wo es 18 neue Fälle gibt. Das ist nur einer mehr als vor einer Woche, dennoch stieg die Inzidenz laut LUA von 82 auf 98. In Pirmasens kam es hingegen zu einem großen Anstieg von 35 neuen Fällen. Allein die Hälfte davon lässt sich laut Kreisverwaltung auf zwei Großfamilien eingrenzen. Die Inzidenz in Pirmasens stieg von 90 auf 162. Die neuen Fälle im Kreis verteilen sich auf die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (4), Hauenstein (4), Pirmasens-Land (3), Thaleischweiler-Wallhalben (1), Waldfischbach-Burgalben (4) und Zweibrücken-Land (2). Weiter teilt der Kreis mit, dass im Impfzentrum in Pirmasens für die kommende Woche zusätzliche Termine frei sind. Grund sind 900 zusätzliche Impfdosen, davon etwa 600 von Astrazeneca. Deshalb seien besonders Anmeldungen von Personen zwischen 60 und 69 Jahren gefragt.