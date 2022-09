Im September ist die Zahl der Arbeitslosen in der Westpfalz zurückgegangen, nachdem sie zuvor infolge des Eingangs ukrainischer Kriegsflüchtlinge in die Statistik angestiegen war.

Im Großraum Zweibrücken/Kaiserslautern/Pirmasens und den Kreisen Südwestpfalz, Kaiserslautern, Kusel, und Donnersberg wurden 16.700 Arbeitslose gezählt. Das waren 638 weniger als im August, aber 344 mehr als im September 2021. Laut Agentur erreicht das Angebot an freien Stellen „trotz der bekannten Unsicherheiten“ einen „neuen Höchstwert“.

Die übliche Herbstbelebung bringe mehr Neueinstellungen. Hatte sich im August noch die späte Ferienzeit bemerkbar gemacht, „wurden jetzt wieder mehr Arbeitsaufnahmen verzeichnet“, so Martina Sarter, stellvertretende Leiterin der Arbeitsagentur Kaiserslautern-Pirmasens. Zudem seien jetzt „viele Jugendliche in eine Ausbildung und damit ins Berufsleben gestartet“.

Quote steigt leicht um 0,1 Prozentpunkte

In der Stadt Zweibrücken waren im September 1203 Männer und Frauen bei der Arbeitsagentur sowie beim Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren genau eine Person (plus 0,1 Prozent) mehr als im August und 45 Betroffene (plus 3,9 Prozent) mehr als im September 2021. Die Arbeitslosenquote in der Stadt bleibt unverändert bei 6,4 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist sie um 0,1 Prozentpunkte angestiegen.

Der Agentur wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus der Stadt Zweibrücken 78 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 15 weniger als im August, allerdings sechs mehr als im September vergangenen Jahres. Am Monatsende befanden sich insgesamt noch 627 offene Stellen im Bestand.

Im Kreis 58 Arbeitslose weniger

Im Landkreis Südwestpfalz waren im August 1760 Arbeitslose registriert. Das waren 58 Betroffene (minus 3,2 Prozent) weniger als im August und 131 (minus 6,9 Prozent) weniger als im September 2021. Die Quote sinkt im Kreis damit von 3,6 Prozent im August auf nunmehr 3,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist sie um 0,2 Prozent zurückgegangen. Die Arbeitgeber im Kreisgebiet haben im September 40 freie Stellen gemeldet. Das sind 24 weniger als im August und 36 weniger als im September 2021. Insgesamt waren im Kreis noch 629 Stellen offen.

„Die westpfälzischen Unternehmen suchen trotz aktueller Herausforderungen und Unsicherheiten über alle Branchen hinweg intensiv nach neuen Fachkräften. In der Westpfalz waren nie so viele offene Stellen gemeldet wie derzeit“, erklärt Sarter.

In Pirmasens waren im September 2384 Arbeitslose gemeldet. Das waren 72 (minus 2,9 Prozent) weniger als im August und 95 (plus 4,2 Prozent) mehr als im September 2021. Die Quote sinkt dort von 11,7 Prozent im August auf nun 11,4 Prozent.