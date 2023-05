Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Spiele an einem Tag, das ist wohl in wenigen Sportarten vertretbar. Im Tischtennis ist es zwar ungewöhnlich, aber denkbar. Vor etlichen Jahren trugen die Herren der TSG Kaiserslautern gar mal drei Pfalzliga-Spiele an einem Tag aus. So weit kam es für die Oberliga-Damen des TTC Riedelberg aber nicht: Es waren „nur“ zwei Partien am Samstag.

„Wir haben die Spiele extra noch mal näher zusammengelegt, damit die Zeit dazwischen nicht so lange wird“, erklärte Riedelbergs Kapitän Elena Süs vor der Partie. Das