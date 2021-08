Am Freitag um 20 Uhr findet in Höheinöd der Bezirkstag des Tischtennisbezirks Westpfalz Süd statt. Es ist in diesem Jahr coronabedingt der einzige Bezirkstag. Hauptthema wird die neue Tischtennis-Runde sein.

Vorab wurde bereits bekannt gegeben, dass entgegen der abgebrochenen Saison 2020/21 die Meisterschaftsspiele wieder mit Doppeln ausgetragen werden. „Damit enden die Spiele wie gewohnt nach Erreichen des Siegpunktes, es wird nicht durchgespielt“, sagt Peter Baumann, Vizepräsident Sport des Pfälzischen Tischtennis-Verbandes, in einer Mitteilung an die Vereine. Der Gesamtvorstand des PTTV werde jedoch am Samstag nach dem Bezirkstag noch mal zusammenkommen und weitere Einzelheiten beschließen.

Normalerweise gibt es zwei Sitzungen pro Jahr. Die Veranstaltung findet wie in den Vorjahren in der Höheinöder Hans-Broschey-Halle statt. Bezirkssportwart Sebastian Kranitz und die Funktionäre des Bezirks geben Einzelheiten für die in der kommenden Woche beginnende Saison bekannt. Daneben werden Austragungsstätten für Veranstaltungen festgelegt, die erste Runde der Pokalwettbewerbe der Aktiven- sowie der Jugend- und Schülerklassen ausgelost und Fragen der Vereine geklärt.