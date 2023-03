Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Mann aus dem Hunsrück möchte eine alte Transall der Bundeswehr an den Zweibrücker Flugplatz stellen und zur Ferienwohnung umbauen. Wir haben nachgefragt, was so alles rein soll. Und waren überrascht, was aus dem Cockpit wird.

Der Stromberger Dominik Weil eröffnet 2023 in Zweibrücken eine Ferienwohnung in einer Transall C 160.