Bei einem Unfall am späten Sonntagnachmittag wurden gegen 17.45 Uhr in der Dinglerstraße zwei Insassen leicht verletzt. Die Polizei gibt den Sachschaden mit rund 20.000 Euro an. Ein 26-Jähriger, der in Richtung Einöd fuhr, wollte nach links in die Bismarckstraße abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Wagen eines 40-jährigen Zweibrückers, mit dem er zusammenstieß. Die verletzten Insassen wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.