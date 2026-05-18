In der Dellfelder Kindertagesstätte lernen die Kinder, wie man Blumen und andere Pflanzen anbaut. Dafür gibt es extra neue Hochbeete.

Zusammen mit der Kreisverwaltung Südwestpfalz hat die Dellfelder Kindertagesstätte ein Gartenprojekt gestartet. Das Motto ist „Gesund, naturnah und artenreich 2.0“. Im Außenbereich wurden dafür neue Hochbeete aufgebaut, erzählt Erzieherin Christel Anderie. Schon das Anlegen der Beete sei eine erste Lehrstunde gewesen. Die Kinder haben erfahren, wie ein Hochbeet aufgebaut wird, und was in den Untergrund muss, damit die Pflanzen richtig wachsen.

Bei der Auswahl der Pflanzen war wichtig, dass sie nicht giftig sind. Bewusst habe man Nutzpflanzen ausgesucht: Lavendel, verschiedene Kräuter, Erdbeeren und ein kleines Apfelbäumchen. „Da haben wir im Kindergarten auch was davon“, sagt Anderie.

Nachhaltigkeit, Ökologie, Verantwortung

„Abgesehen von der reinen Pflanzarbeit hat die Aktion auch einen pädagogischen Ansatz“, erläutert Anderie. „Es geht ja auch um Ökologie, um Nachhaltigkeit, Naturkunde.“ Zudem lernten die Kita-Kinder, wo die Pflanzen und die Lebensmittel herkommen. Mit den Kindern wurden die Kräuter vorm Pflanzen besprochen, gefühlt, geschmeckt, berochen. Laut der Erzieherin werden auch soziale Lernbereiche angesprochen. „Die Kinder lernen, Verantwortung für die Pflanzen zu übernehmen, indem sie diese gießen und pflegen.“

Das Projekt lief zusammen mit der Kreisverwaltung; von der Lokalen Arbeitsgemeinschaft (LAG) Pfälzerwald des Leader-Programms für ländliche Entwicklung hat die Kindertagesstätte 1500 Euro bekommen. Die Mittel kommen vom Land und der EU.