In einer Bibliothek der Dinge kann man allerlei Gegenstände ausleihen. Das ist seit einem halben Jahr auch in der Stadtbücherei und in der Jugendbücherei Zweibrücken möglich.

„In der Stadtbücherei läuft es noch nicht ganz so gut. Wir sind zufrieden, aber es dürfte etwas mehr sein“, sagt Christina Gieseler, stellvertretende Leiterin der Zweibrücker