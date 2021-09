Die Coronazeit mit eingeschränktem Schulbetrieb und Fern- statt Präsenzunterricht war keine einfache Zeit und belastete Schüler und Lehrer. Damit Lerndefizite aufgearbeitet werden können, hatte das Land Schülern in den Ferien Angebote gemacht. Das ist auch in den Herbstferien wieder der Fall.

Der Fokus der sogenannten Herbstschule liegt nach Angaben der städtischen Beigeordneten Christina Rauch, die unter anderem für das Schulverwaltungs- und Sportamt zuständig ist, wieder auf den Kernfächern Deutsch und Mathematik sowie allgemeinen sozialen Kompetenzen der Kinder. Bei Bedarf könnten unter Umständen auch weitere Fächer wie Englisch und Französisch angeboten werden. Das Land Rheinland-Pfalz wird laut Rauch Zweibrücken insgesamt 15 freiwillige Lehrkräfte zuweisen. Je nach ihrem Fächerprofil könnten dann in der Herbstschule auch Fremdsprachen angeboten werden.

Als Veranstaltungsort für die Herbstschule dient den Schülern der ersten bis neunten Klassen in den beiden Ferienwochen vom 11. bis 22. Oktober wieder die Herzog-Wolfgang-Realschule Plus in der Wackenstraße 5. Von montags bis freitags werden dort drei Stunden am Vormittag Deutsch und Mathematik unterrichtet. „Alle Kurse finden in kleinen Gruppen mit in der Regel höchstens zehn Teilnehmern statt“, so die Schuldezernentin. Über die Aufteilung der Kurszeiten auf die Fächer Deutsch, Mathematik und Sprachen entscheide dann die Lehrkraft individuell vor Ort.

In der ersten Ferienwoche vom 11. bis 15. Oktober werden Grundschülerder ersten und zweiten Klasse von 9 bis 12 Uhr in der Herzog-Wolfgang-Schule Plus, Wackenstraße 5, in Deutsch und Mathematik unterrichtet, in der zweiten Ferienwoche werden in der gleichen Zeit Grundschüler der Klassen drei und vier betreut. Die Gymnasiasten der Klassenstufen fünf bis neun erhalten den Förderunterricht in Deutsch, Mathematik und eventuell einer Fremdsprache in der ersten Ferienwoche an gleicher Stelle, gleiche Zeit. Schüler der Realschulen Plus (Klassenstufen fünf bis neun) sind in der zweiten Ferienwoche an der Reihe.

Anmeldungen:

Die Stadt bittet um verbindliche Anmeldungen möglichst bis spätestens Freitag, 1. Oktober. Für Rückfragen können sich Eltern und Schüler an Mitarbeiter des Schulverwaltungsamtes wenden, Telefon 06332/871400.