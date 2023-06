Mit fünf goldenen Scheren haben der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling, der Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wosnitza, Rotkreuz-Chef Hans Prager, DRK-Ansprechpartnerin Leona Kaufmann und Bauamtsleiter Norbert Michels am Mittwochmittag das Band durchschnitten, mit dem der Quartierstreff Breitwiesen in der Zweibrücker Allensteinstraße eröffnet wurde. Im Innern des Gebäudes, das neu errichtet worden ist, enthüllte Hans Prager vor einer Gruppe Stammbesucher des Quartierstreffs ein Leuchtschild mit dem Schriftzug „Café Kurt“. Bei dieser Benennung handelt es sich um eine Reverenz an den verstorbenen Kurt Pirmann: Der frühere Oberbürgermeister gilt als wichtiger Mitinitiator des Quartierstreffs. Das neue Zentrum grenzt direkt an die Breitwiesen-Grundschule und die „Neue Mitte“. Hier haben das Quartiersmanagement und der DRK-Quartierstreff mit ihren Angeboten ab sofort eine gemeinsame Adresse. Das Zentrum soll ein Ort der Begegnung, der Feste und öffentlichen Veranstaltungen werden.