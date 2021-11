In den Hausarztpraxen in Zweibrücken und im Zweibrücker Land schaffen es die niedergelassenen Ärzte kaum, die große Nachfrage nach Corona-Impfungen zu befriedigen. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist verständlich: Der Andrang ist riesengroß. Den zweiten Grund muss man nach anderthalb Jahren nicht verstehen: Es mangelt zurzeit an Impfstoff. Die Hausarztpraxen erhalten lange nicht so viel davon wie sie benötigen. Das bringt auch jene Praxen in Schwierigkeiten, die versprochen haben, auch Patienten zu impfen, die noch nie in ihrer Praxis waren oder die gar keinen Hausarzt haben. Den vollständigen Artikel lesen Sie hier.