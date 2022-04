„Waarschd dann du nie mol in de Bismarckschdroß geween, do had’s doch aa viel Firme gebb un do had sich wass geduun“, fragte RHEINPFALZ-Leser Lothar Schreiber vor einiger Zeit, der dabei auf seine Lehrstelle „dord unne“ hinwies und sie beim Sepp vermisste. Die Antwort: „Erschd schbäder bin ich in de Schdadt erumkomm!“ war, zugegeben, eine Ausrede. Zuerst hat nur das „in unserm Eck“ um die Eremitage herum, bis zur „Ludwigschule“, wie die Erwachsenen zur Pestalozzischule noch sagten, interessiert. Später erweiterte sich das Umfeld bis zur Arbeitsstelle in der Fruchtmarktstraße – das war’s dann aber.

„Ich bin ke Zweebrigger, ich bin Owwerauerbacher“, hörte man auch den früheren Standesamt-Bediensteten Harald Disque sagen, der sich doch in „de Schdadt“ und ihrer Geschichte auskennt, wie kaum ein Zweiter. Klare Trennung! Vater blieb immer ein Bubenhauser, auch wenn er Jahrzehnte lang schon weggezogen war, und der Onkel war für die Familie „e Ixemer“ weil er beim Bäcker Steingass wohnte, wo er garantiert einmal im Jahr besucht wurde, „an de Ixemer Kerb!“ Da war am „Roten Ochsen“ die traditionelle Kerweredd und die Bitscher Straße war „geschdobbde“ voll. Erst wenn der Strauß an der Wirtschaft hing, war die Straße wieder für den Verkehr frei. Das war’s dann für lange Zeit mit dem Besuch im Stadtteil.

Auch in Ernstweiler und in Niederauerbach gaben jeweils die Kerwen den Termin vor: „In Auerbach gehma an die Kerch, do is es meischde los!“ Wie üblich traf sich Vater mit Arbeitskollegen, die die Familie mit eingeladen hatten – zum Kaffeetrinken! Wobei das natürlich mehr aus Kuchenessen bestand, was vor allem „die Quetschekuchekerb“ im Stadtteil um „unser Fabrik“, wie die Einheimischen die Schuhfabrik Dorndorf nannten, besonders interessant machte. Weitere Besuche im Ort selbst gab es kaum, während man öfter auf dem Heimweg vom Naturfreundehaus durchs Heilbachtal lief. Und es lange Zeit noch eine schöne Rast in „Fuhrmanns Weinkeller“, bei „Millersch“ gab. Stets gab es besondere Aufmerksamkeit beim Vorbeilaufen für die dortigen alten Felsenkeller.

Bei der „Sonntagsfrage“, die dem Ausflugsziel der Familie galt, gab es durchaus auch die Erkundigung, ob man mal nach Oberauerbach gehen sollte. Dabei war weniger der Ort selbst das Ziel, der später zum weiteren Zweibrücker Stadtteil wurde, als „es Liewesdälche“, mit der beliebten Waldgaststätte „vum Kaschber“. Da es dort genügend Gelegenheit gab, mit anderen Kindern „Reiwer un Schandarm“ zu spielen, war das kein schlechtes Ziel für die übliche Wanderung.

Längst schon fuhr der Stadtbus, für den sich Stadtratsmitglied Rudolf Leonhardt so eingesetzt hatte, vom Schlossplatz nach Rimschweiler – aber ein Besuch im späteren Stadtteil ist nicht in Erinnerung. Weiter bis zur Birkhausen ging es in dieser Richtung nicht, und da damals noch Pferde des Gestüts dort zu sehen waren, gab es keinen Grund weiter zu „spazieren“, wie die oft langen Wanderungen verniedlichend genannt wurden. Lang war der Weg „vun de Schdadt“ über die Kugelfang bis nach Einöd. Ging es über den Rosenhof, fehlte nie der Hinweis, dass die Landesgrenze zum Saarland „durch die Kich“ des Hofs ging und man schon etwas Bammel hatte, wenn man noch lange Zeit „Grenzer“ sah. Und dann ging es schnell wieder ins heimische „Eck“ zurück, wo man sich bestens auskannte.